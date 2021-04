7er-Generation

Der BMW 7er (E32) kam 1987 völlig überarbeitet heraus. Die Münchner Oberklasse-Limousine lieferte sich seinerzeit ein Technologie-Wettrennen mit Mercedes, weshalb man beim E32und – erstmals in einem Serienfahrzeug überhaupt – Xenonlicht bestellen konnte. Tatsächlich war die zweiteeine Kampfansage: elegantes, dynamisches, dezent aggressives Design – "der deutsche Jaguar", schrieb die Fachpresse begeistert. Und unterm eleganten Blech gab's alles, was technisch up to Date war!