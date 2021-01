2001 präsentieren die Münchner. Die erste Oberklasselimousine vom damaligen Chef-Designer Chris Bangle steht optisch bis heute nicht im besten Licht da, konnte aber durch seine neue Konnektivität punkten.Anfangs von der Testredaktion noch als verwirrend bezeichnet, mauserte sich das System ab dann über die Jahre zum Klassenprimus. Laut BMW war der E65 zudem das erste Fahrzeug, bei dem per Sprache verschiedene Funktionen des Autos gesteuert werden konnten. Das Konzept mit dem Controller übernahmen nach und nach auch andere Hersteller. So setzt Mazda beispielsweise bis heute fast ausschließlich auf eine solche Bedieneinheit.

Natürlich Sprachsteuerung und immer vernetzt. Das aktuelle iDrive ist intelligenter denn je. ©BMW Group

Mit Remote Updates ohne eine Werkstatt aufsuchen zu müssen und der Möglichkeit Fahrzeugfunktionen auch im Nachhinein freischalten zu lassen, ist BMW mit seinem System im hier und jetzt angekommen.BMW spricht von einer Beziehung zwischen dem Fahrer und dem Auto, die zukünftig auf ein neues Level gehoben werden soll. Das oberste Ziel wird dabei sein, die immer größer werdende Zahl an Fahrzeug-Funktionen weniger komplex in der Anwendung zu machen.Kurzum soll das Fahrzeug in Zukunft die Anzahl der Informationen an den Fahrer reduzieren, indem es für ihn selektiert.Wie das im Alltag konkret funktionieren soll, wird der BMW iX noch 2021 zeigen. Trotz künstlicher Intelligenz und maximaler Vernetzung. Auch hier bleibt der iDrive -Dreh-Drücksteller ein prominenter Eingabeweg. Zwei Dekaden Tradition verpflichten eben.