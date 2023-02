Also bleibt Zeit, sich zu fragen, warum 2022 in Deutschland nur 107 FCEV privat neu zugelassen wurden. Nur Toyota (Mirai) und Hyundai (Nexo ) bieten überhaupt solche E-Autos mit Wasserstoff-Brennstoffzelle an. Naheliegendste Begründung: Es gibt nicht einmal 100 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland. In Metropolen wie Hamburg gab es mal sechs, momentan sind es drei.