Neuer Diesel-Motor für den BMW 3er



Der Dreilitermotor ist ein Mild-Hybride und kommt mit einem 48-Volt-Netz und 8 kW (11 PS) starkem Startergenerator. Der kleine E-Motor gewinnt beim Verzögern Energie zurück, startet den Motor nach der Segelphase und boostet bei Bedarf. Der Reihensechser selbst erhält 21 PS mehr als sein Vorgänger (jetzt 286 PS) und wird nun zweistufig aufgeladen. Der neue Motor wird als 330d in Limousine und Touring angeboten, außerdem lässt sich auf Wunsch bei beiden Karosserievarianten xDrive dazu kombinieren. BMW stattet den 3er zukünftig mit einem neuen Reihensechszylinder-Diesel aus.

BMW 8er erhält ebenfalls neuen Diesel

Auch der 8er bekommt einen Mild-Hybrid verpasst. Künftig kommt der 840d xDrive mit 48-Volt-Unterstützung. Auch hier bekommt der Reichensechszylinder einen Startergenerator verpasst und wird ebenfalls zum Mildhybriden. Das Aggregat erstarkt im 8er um 20 PS auf 340 PS. Als 840d xDrive ist die Motorisierung in allen 8er Derivaten erhältlich. Somit werden auch Gran Coupé und Cabrio-Freunde in Zukunft mit elektrisiertem Diesel unterwegs sein können. Auch der BMW 8er wird mit einem neuen Dreiliter-Diesel ausgestattet.

BMW 1er mit neuem Einstiegsmotor, 2er Gran Coupé mit neuem Diesel

Der 1er erhält seine Einstiegsmotorisierung, den 116i mit Sechsgang-Handschaltung. instiegsmotorisierung 116i im Gepäck. Der Dreizylinder leistet 109 PS, erzeugt ein maximales Drehmoment von 190 Nm und wird serienmäßig mit einer Sechsgang-Handschaltung gekoppelt. Optional ist auch eine Siebengang Doppelkupplung erhältlich. Neben dem Einstiegsmodell wird das Modellprogramm außerdem um den 120i erweitert. Der Vierzylinder-Benziner bringt 178 PS und 280 Nm auf das Datenblatt und wird serienmäßig mit der Siebengang-Doppelkupplung ausgeliefert.



Auch das 2er Gran Coupé erhält eine neue Motorisierung. Mit dem 216d arbeitet zukünftig ein Dreizylinder-Diesel mit 116 PS und einem maximalen Drehmoment von 270 Nm im Kompaktmodell. Auch hier ist eine Siebengang-Doppelkupplung serienmäßig. Für den Kompakten 1er hat BMW zur Modellpflege die Einstiegsmotorisierung 116i im Gepäck. Der Dreizylinder leistet 109 PS, erzeugt ein maximales Drehmoment von 190 Nm und wird serienmäßig mit einer Sechsgang-Handschaltung gekoppelt. Optional ist auch eine Siebengang Doppelkupplung erhältlich. Neben dem Einstiegsmodell wird das Modellprogramm außerdem um den 120i erweitert.

Beide Kompaktmodelle erhalten außerdem als Option die BMW Individual Leuchten Shadow Line. Mit ihr bekommen die Scheinwerfer schwarze Einleger, was die Wagen sportlicher wirken lassen soll.



X2 erhält adaptive LED-Scheinwerfer



Im Zuge der Modellpflegemaßnahmen sind für den BMW X2 künftig auch adaptive LED-Scheinwerfer erhältlich. Wer die Optik seines SUV dunkler haben möchte, bekommt mit der "BMW Individual Leuchten Shadow Line" wie auch bei 1er und 2er Gran Coupé die Möglichkeit, sich schwarze Einlagen in die Scheinwerfer zu holen. Die Einleger gibt es auch für den BMW X1.

Urban Cruise Control kann nachbestellt werden



Ab November 2020 erweitert BMW sein Fahrerassistenzpaket "Driving Assistant Professional" um die "Urban Cruise Control". Als Grundlage wird hier der adaptive Tempomat in Verbindung mit einer neuen Ampelerkennung genommen. Erkennt der BMW eine aktive Ampel die für das eigne Fahrzeug gilt, bezieht das Auto die jeweilige Phase mit ein. Ist die Ampel grün, fährt der BMW weiter, wird sie rot, bremst er bis zum Stillstand ab. Das Feature ist im BMW 3er und BMW 5er, im BMW 6er Gran Turismo und in der BMW 8er Reihe erhältlich. Dazu kommen noch die SUVs BMW X5, X6, X7. Auch Sportmodelle kommen in den Genuss des Features, darunter der BMW M5, M8, X5 M und X6 M. Mit Ausnahme der Modelle der 8er Reihe steht die neue Option für Fahrzeuge aller genannten Baureihen zur Verfügung, die von Juli 2020 an produziert wurden und mit dem Driving Assistant Professional ausgestattet sind. Das Update ist auch over the air, also drahtlos, möglich.

Viele neue Farben für BMW-Modelle



Die Modellpflege zum Herbst 2020 soll natürlich auch etwas für das Auge sein. Neben technischen Anpassungen erweitert BMW also auch sein Portfolio an Lackfarben für einzelne Modelle. Für das neue BMW 4er Coupé ist künftig auch die neue Variante "San Remo Grün metallic" verfügbar. Für den BMW X5, den BMW X6 und den BMW X7 werden die Farben "Dravitgrau metallic" und "Sparkling Brown metallic" ins Programm aufgenommen. Außerdem stehen für die großen BMW X Modelle auch die BMW Individual Sonderlackierungen "Grigio Telesto metallic", "Urban Green metallic", "Frozen Black metallic", "Petrol Mica metallic", "Ruby Red metallic", "Avus Blue metallic" und "British Racing Green metallic" zur Verfügung. Auch der BMW i3 erhält neue Farboptionen. Künftig lässt sich das E-Auto auch in Kaschmirsilber mit Akzenten in BMW i Blau sowie "Galvanic Gold" mit Akzenten in "Frozen Grey metallic" und "Fluid Black" mit Akzenten in "Frozen Grey metallic" ordern.