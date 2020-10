iestehen imfür komfortables, dynamisches Fahren auf der Langstrecke. Die Maschine, die das wie keine zweite verkörpert, heißt. Diesenhaben die Bayern gerade mit einigenfürsfit gemacht. Hier die wichtigsten Details: Der Zweizylinder-Boxer mit 1254 Kubikzentimetern Hubraum erfüllt jetzt die, leistet weiterhin bärige. Dievariiert dieund den. Sie sorgt so für tolle Kraftentfaltung, viel Laufruhe und sehr gute Verbrauchs- und Emissionswerte.

Dieund dersind jetztan Bord der R 1250 RT. Das gleiche gilt für das neue. Dank ihm können diejeweilsbetätigt werden. Dasder Bayern ist für die Schräglage optimiert. Dazu kommt eine. Alskann Fahrmodi Pro bestellt werden. Dieses Paket enthält unter anderem die, die instabile Fahrzustände im Schubbetrieb oder beim Runterschalten vermeiden soll.Die überarbeitete R 1250 RT verfügt serienmäßig über eine dynamische, die automatisch die vom Fahrer. Das gilt auch für Fahrten, die den Berg hinunter führen. Reicht die Bremswirkung des Motors nicht aus, greift dieund bremst die Maschine ein. Alsist die neue(ACC) zu haben, die per Radarsensorik den Abstand zum Vorausfahrenden hält.

"Freude am Fahren" kann BMW auch auf zwei Rädern. Die R 1250 RT ist das beste Beispiel. ©BMW Group

Serienmäßig hat die neue R 1250 RT einen, der laut BMW eine glasklare Ausleuchtung der Fahrbahn verspricht. Wem das nicht reicht, der kann mit der"adaptives Kurvenlicht" einenbekommen, der von der Maschine abhängig von der Schräglage in die Kurve hineingedreht wird. Obendrauf kommen auf Wunsch ein ". Dasder R 1250 RT kommt jetzt mitund. Erstmals kann so dieangezeigt werden. Gleichzeitig führt BMW die Sonderausstattung namens "" ein. Das Smartphone wird dann in einem voraufbewahrt. Schließlich hat BMW die Frontverkleidung optisch aufgefrischt und ihre Höhe reduziert, sodass der Fahrer besser sehen kann. Diefür die aufgefrischte BMW R 1250 RT starten bei