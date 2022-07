Leben wie Gott in Frankreich – das ist mehr als nur ein geflügeltes Wort. Mit 29 Superplätzen sind unsere westlichen Nachbarn hinter Italien (33) Europas Nummer zwei bei den exquisiten Fünf-Sterne-Anlagen und verzeichnen laut Pincamp, dem Campingportal des ADAC im Vergleich zum Vorjahr mit das stärkste Wachstum (plus acht Superplätze; gleichauf mit Kroatien) in dieser Kategorie.

Dazu gehören Camping La Rive – Ciela Village in Biscarrosse, Yelloh! Village Sylvamar in Labenne-Océan, Camping du Letty in Bénodet, Sandaya Domaine de la Dragonnière in Vias, Sunêlia Le Fief in Saint-Brevin-les-Pins, Village de la Guyonnière in Saint-Julien-des-Landes sowie Camping Holiday Green und Camping La Baume – La Palmeraie, die beide in Fréjus liegen.

Camping la Boutinardière

Rue de la Plage

de la Boutinardière 23

44210 Pornic

Pays de la Loire

www.camping-boutinardiere.com

Telefon: 00 33-2 40 82 05 68

GPS-Daten: B: 47° 5' 50" N (47.09748333); L: 2° 3' 7" W (-2.05216667)

Zoom Camping La Boutinardière: Spektakuläre Küste und schöne Stellplätze im 200 Meter entfernten Camp.





Hier kommen nicht nur Romantiker auf ihre Kosten: Camping La Boutinardière liegt an der bezaubernden Côte d’Amour in der Bretagne rund zwei Kilometer südöstlich des Urlaubsorts Pornic. Bis zum Sandstrand in einer windgeschützten Bucht und einem erfrischenden Bad im Atlantik sind es nur 200 Meter. Das Resort überzeugt Familien und Paare zudem mit einer riesigen Poollandschaft. Wellnessliebhaber lassen sich im platzeigenen Spa mit Massagen und Kosmetikbehandlungen verwöhnen oder relaxen in der Sauna und im Dampfbad. Der Nachwuchs tobt sich derweil auf seine Art aus. Dafür stehen Indoor- wie auch Outdoorspielplätze und Hüpfburgen bereit.

Yelloh! Village les grands Pins

Plage Nord

33680 Lacanau-Océan

Nouvelle Aquitaine

www.yellohvillage.de/camping/les_grands_pins

Telefon: 00 33-5 56 03 20 77

GPS-Daten: B: 45° 0' 40" N (45.01113333); L: 1° 11' 40" W (-1.19471667)

Aktivität oder Entspannung, ganz nach Wunsch: Diese kinderfreundliche Anlage an der Biskaya ist perfekt für Familien und Paare. Der Platz punktet mit direktem Strandzugang und bietet Kindern eine riesige Fläche zum Austoben und Erwachsenen jede Menge Entspannungsmöglichkeiten. Dazu gehören unter anderem Zen-Schwimmbad, Massage oder ein Hammam, um die Seele baumeln zu lassen. Sportbegeisterte nutzen die Surfschule vor Ort oder erkunden die Umgebung mit dem Fahrrad auf den gut ausgebauten Radwegen, die am Campingplatz starten. Weitere Pluspunkte: deutschsprachige Rezeption, WLAN.

Camping La Baume La Palmeraie

Rue des Combattants

d’Afrique du Nord 3775

83600 Fréjus

Provence-Alpes-Côte d’Azur

www.labaume-lapalmeraie.com

Telefon: 00 33-4 94 19 88 88

GPS-Daten: B: 34° 27' 59" N (43.46653333); L: 6° 43' 23" E (6.7231)

Zoom Auf La Baume La Palmeraie gibt es schöne palmengesäumte Badelandschaften.





Karibik-Flair unter Palmen am Mittelmeer: Inmitten einer Hügelkette nördlich der Hafenstadt Fréjus befindet sich dieser Superplatz-Aufsteiger. Die Anlage überzeugt mit üppiger mediterraner Vegetation und vielen schattigen Plätzen unter hochgewachsenen Bäumen. Besonders für Familien mit Kindern ist der Campingplatz mit großem Spielplatz eine gute Wahl. Feriengäste profitieren von der abwechslungsreichen Wasserlandschaft direkt auf dem Platz: u. a. zwei mediterran gestaltete Badelandschaften mit mehreren Schwimm- und Planschbecken, diversen Rutschen und vielen Palmen. Dazu Halfpipe für Skater, Amphitheater, schalldichte Diskothek.

Camping Sandaya Séquoia Parc

La Josephtrie

17320 Saint-Just-Luzac

Nouvelle Aquitaine

www.sandaya.de/unsere-campingplaetze/sequoia-parc

Telefon: 00 33-5 46 85 55 55

GPS-Daten: B: 45° 48' 37" N (45.81043333); L: 1° 3 ' 36" W (-1.06018333)

Badespaß tief im Westen: Zwischen Nantes im Norden und Bordeaux im Süden, beide jeweils knapp 100 Kilometer entfernt, liegt dieser Erholungstempel mit architektonisch interessant gestaltetem Hallenbad mit Wellnessbereich, 800 Quadratmeter großer Sonnenterrasse, Hammam, Whirlpool, Fitness- und Massageräumen. Das abwechslungsreiche Erlebnisbad bietet zudem mehrere Rutschen, Strömungskanal, Springbrunnen und Wasserfall. Zudem gibt es einen 5000 Quadratmeter großen Streichelzoo.

Camping Du letty

Chemin de Creisanguer

29950 Bénodet

Bretagne

www.campingduletty.com

Telefon: 00 33-2 98 57 04 69

GPS-Daten: B: 47° 51' 54" N (47.865179); L: 4° 5' 23" W (-4.089929)

Zoom Camping du Letty: Wasserspaß pur in der Bretagne mit Traumstrand und diversen Pools.





Westlicher geht es kaum: Dieser Aufsteiger im Reigen der Superplätze liegt an einem der schönsten Strände der Bretagne etwas unterhalb von Quimper, der Hauptstadt der historischen Landschaft Cornouaille. Highlight ist der direkte Zugang zum langen Naturstrand am Mer Blanche, einer ruhigen Lagune. Diese ist durch die vorgelagerten Dünen vom offenen Meer getrennt und nur bei Flut ganz gefüllt. Außerdem begeistern Familien mit Kindern der große Wasserpark mit Indoor- und Outdoorpools sowie die unzählige Sport- und Spielmöglichkeiten inklusive eines öffentlichen Indoor-Spielparks.

Esterel Caravaning

Avenue des Golfs 4481

83530 Agay

Provence-Alpes-Côte d’Azur

www.esterel-caravaning.fr

Telefon: 00 33-4 94 82 03 28

GPS-Daten: B: 43° 27' 15" N (43.45416667); L: 6° 49' 58" E (6.833)

Dem Ruf des Berges folgen: Vor der beeindruckenden Kulisse des Esterel-Gebirges finden Gäste unweit der Côte d’Azur eine Riesenpalette an teilweise innovativen Freizeitangeboten sowie außergewöhnli-chen Standplatzkomfort (u. a. eigene Waschhäuser am Platz, Whirlpool oder Spülmaschine und Kühlschrank verfügbar). Zudem überzeugt die weitläufige Anlage mit einer üppigen mediterranen Begrünung, mit einer riesigen Badelandschaft mit Wasserrutschen und Pools sowie einem großzügigen Angebot an Massagen im Wellnessbereich und kunterbuntem Freizeitprogramm.

Yelloh! Village Le Club Farret

Chemin des Rosses

34450 Vias-Plage

Occitanie

www.yellohvillage.de/camping/le_club_farret

Telefon: 00 33-4 67 21 64 45

GPS-Daten: B: 43° 17' 27" N (43.291); L: 3° 25' 7" E (3.41881667)

Zoom Neben den Bädern auf dem Platz Village Le Club Farret gibt es noch einen herrlichen Strand.





Spiel, Spaß und Kreativität: Der direkte Zugang zum etwa 400 Meter langen und 20 Meter breiten Mittelmeer-Sandstrand mit großem Wassersport-Angebot ist nur eine Facette dieses Top-Platzes, der noch über drei Erlebnisbäder verfügt. Kinderclubs, Spielplätze, Sportanlagen wie Tennis- oder Beachvolleyballplätze und kreative Aktionen im Kunstatelier unterhalten Kinder jeden Alters. Insgesamt 234 Stellplätze liegen zwischen mediterranen Pflanzen auf großzügigen Parzellen.

Camping la Roubine

Route de Ruoms

07150 Vallon-Pont-d’Arc

Auvergne-Rhône-Alpes

www.camping-roubine.com

Telefon: 00 33-4 75 88 04 56

GPS-Daten: B: 44° 24' 20" N (44.40561667); L: 4° 22' 45" E (4.3792)

Wasser, Wein und tolle Landschaft: Am Ufer der Ardèche liegt diese schnuckelige Anlage mit 97 Stellplätzen umgeben von ländlicher Idylle mit Schatten spendenden Akazienbäumen. Bei Ausflügen in die Weingüter können Besucher den Winzern über die Schulter schauen oder auf dem Markt von Vallon-Pont-d’Arc Weine und ander regionale Köstlichkeiten erwerben. In der Umgebung werden Lavendelprodukte, Esskastanienmus, Honig und vieles mehr produziert. Radler und Motorradfahrer genießen die Umgebung auf der Panoramastraße oberhalb der Schlucht – unten im Tal paddeln Kajak- und Kanufahrer durch die hoch aufragenden Steilklippen.

Yelloh! Village Les Tournels

Route de Camarat

83350 Ramatuelle

Provence-Alpes-Côte d’Azur

www.yellohvillage.de/camping/les_tournels

Telefon: 00 33-4 94 55 90 90

GPS-Daten: B: 43° 12' 19" N (43.2053); L: 6° 39' 3" E (6.65098333)

Traumhafte Lage im Hinterland von Saint-Tropez: Hoch über dem provenzalischen Dorf Ramatuelle gelegen, schweift der Blick vom Campingplatz über Weinberge und Pinienwälder sowie über den Golf von Saint-Tropez. Der berühmte Strand von Pampelonne ist gerade einmal 1,5 Kilometer entfernt. Einige der 568 Standplätze auf dem naturbelassenen Gelände verfügen sogar über Meerblick. Der weitläufige, ruhige und komfortabel ausgestattete Platz bietet eine fantastische Badelandschaft, ein exklusives Spa und ein umfangreiches Sportprogramm, u. a. mit Beachvolleyball, Mehrzwecksportfeld, Fitnessraum, Minigolf. Wer ein Fahrrad oder E-Bike ausleiht, kann Touren in die Umgebung unternehmen, z. B. zur Verdonschlucht.

Domaine des Ormes

Les Ormes

35120 Dol-de-Bretagne

Bretagne

www.lesormes.com/de

Telefon: 00 33-2 99 73 53 00

GPS-Daten: B: 48° 29' 28" N (48.491321); L: 1° 43' 42" W (-1.728493)

Hoch zu Ross die Gegend erkunden oder einfach nur planschen: Das weitläufige Camping-Resort mit Schloss, Ferienhotel und Golfplatz bietet zahlreiche Sport- und Freizeitangebote. Dazu gehören Ponyreiten für die Kleinen und Reitkurse für die Großen. Anschließend freuen sich alle auf das Erlebnisbad mit künstlicher Felslandschaft, Wellenbad, Brücken und Wasserfall. Eines der Becken (u. a. mit Strömungskanal und breiter Rutsche) ist überdacht. Zudem gibt es Kletterfelsen, Hochseilklettergarten und Wasserskibahn.

Yelloh! Village le pin parasol

Châteaulong 6

85220 La Chapelle-Hermier

Pays de la Loire

www.yellohvillage.de/camping/le_pin_parasol

Telefon: 00 33-2 51 34 64 72

GPS-Daten: B: 46° 39' 58" N (46.66623); L: 1° 45' 18" W (-1.75511)

Außergewöhnliche Lage zwischen der herrlichen Naturlandschaft der Vendée und dem Atlantik: Nördlich von La Rochelle liegt dieser Platz mit abwechslungsreicher Wasserlandschaft in Küstennähe (12 Kilometer). Der 2500 Quadratmeter große Aqua-Fun-Park wartet mit Riesenrutschen und Wasser-Spray-Park auf. Eine weitere Badelandschaft bietet Hallenbad, Außenpool und Spa-Bereich auf dem neuen Platzteil. Es gibt mehrsprachige Kinderanimation, zum Beispiel für Club Kids von 5 bis 7 Jahren. Kinder können gemeinsam tanzen, basteln, werkeln, im Freien spielen oder auf Schatzsuche gehen.

RCN Camping le Moulin

de la pique

D 710

24170 Belvès

Nouvelle Aquitaine

www.rcn.nl

Telefon: 00 31-8 50 40 07 00

GPS-Daten: B: 44° 45' 42" N (44.76187); L: 1° 0' 49" E (1.01375)

Altes Landgut mit schöner Lage an Fluss und See: Eine herrliche Landpartie bietet dieser Platz, der zwischen Bordeaux und Toulouse am Fluss Nauze liegt. Er richtet sich an Familien mit kleinen Kindern, vor allem das Angebot für die Kleinen bis sechs Jahren kann sich sehen lassen. Neben der Badegelegenheit am See (in zehn Kilometern), gibt es ein Hallenbad, ein beheizbares Freibad, Planschbecken, Wasserrutsche usw. Weitere Unterhaltung bieten Minigolf, Ponyreiten und das vielfältige Sportprogramm. Hohe Bäume sorgen für Schatten, schön angelegte Gärten laden zum Spaziergang ein. Auf dem Zentralplatz beim Restaurant – ein charakteristisches Gebäude im traditionellen Stil – ist es immer gemütlich.

Yelloh! Village le océan Breton

Route de Kerlut

29740 Lesconil

Bretagne

www.yellohvillage.de/camping/l_ocean_breton

Telefon: 00 33-2 98 82 23 89

GPS-Daten: B: 47° 48' 45" N (47.81256667); L: 4° 13' 18" W (-4.22168333)

Zoom Trägt seinen Namen völlig zu Recht: Le Océan Breton.





Traumhafte Lage: Das Areal ist parkähnlich angelegt mit vielen Büschen, Hecken und Bäumen und liegt zudem direkt an einem Meeresarm des Atlantiks. Zu den besonderen Angeboten zählt der Aquapark mit Wasserrutsche, Gegenstromanlage, Wasserfall und Tropenlandschaft. Weiter gibt es ein Hallenbad mit verschiebbaren Seitenteilen und Wasserspiellandschaft sowie einen Outdoor-Fitness-Parcours mit zehn Stationen. Dank etlicher Angebote (z. B. Spielplatz, Animation) ist er auch besonders kinderfreundlich. Und wer sich außerhalb des Geländes vergnügen möchte: Die besonders jodhaltige, gesunde Luft lädt zu erholsamen Spaziergängen an der malerischen Küste ein, wo es viel maritime Kultur zu entdecken gibt.

