Die Diesel und Benziner des C4 leisten zwischen 100 und 155 PS.

Die besten Autopflege-Produkte Dr. Wack P21S High End Preis*: 9,71 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert DR. WACK A1 Speed Wax Plus 3 Preis*: ab 15,10 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Koch Chemie Shine Speed Polish Preis*: 22,85 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert Sonax Xtreme Scheibenreiniger Sommer Preis*: 5,76 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert A1 Polster- und Alcantarareiniger Preis*: 8,52 Euro Testurteil: sehr empfehlenswert *Preise: Stand 17.04.2020 *Preise: Stand 17.04.2020

Bei den Verbrennungsmotoren des konventionell angetriebenen Citroën C4 gibt es Altbekanntes: Der Basisbenziner mit 100 PS wird mit einer Sechsgang-Handschaltung kombiniert, beim 130-PS-Benziner steht außerdem noch eine Achtgang-Automatik auf der Liste. Der Top-Ottomotor mit 155 PS ist nur mit der Achtgangautomatik erhältlich. Bei den Dieseln kann man zwischen einer 110-PS-Variante mit Sechsgang-Handschaltung und einem 130-PS-Selbstzünder mit Achtgangautomatik wählen.Beim Komfort wollen die Franzosen wieder an alte Zeiten anknüpfen und spendieren dem Citroën C4 das– bestehend aus besseren Sitzen, einer steiferen Karosserie und dem ölgelagerten Federungskonzept. Im Innenraum spielen die Franzosen weiter die Komfort- und die Praktikabilitätskarte: Eine versenkbare Tablethalterung für den Beifahrer, 16 Ablagen, in die 39 Liter passen und viel Raum auf der Rückbank sollen das Fahren im C4 für alle Passagiere zum Vergnügen machen. Umfangreiche Dämmmaßnahmen sollen das Geräuschniveau senken, große Glasflächen viel Licht in den Innenraum lassen.