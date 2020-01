Corolla, 1er, Leon & Co: Kompaktwagen-Kaufberatung

W

AKTUELLE AUSGABE Ein Artikel aus AUTO TEST

enn wir nicht gerade auf Straße oder Teststrecke unterwegs sind, sitzen auch wir bei AUTO TEST oft am Schreibtisch und debattieren über Textinhalte genauso leidenschaftlich wie über die anstehende Mittagspause, und was es wohl zu essen geben soll. Der eine greift zur klassisch deutschen Küche, der andere möchte zum Japaner. Französisch oder koreanisch? Okay, da fehlt uns leider die entsprechende Gastronomie, doch der Blick in die Tiefgarage offenbart eine große automobile Vielfalt, die in geschmacklichen Aspekten der Welt der Kulinarik in nichts nachsteht. So entstand der Gedanke, diesen Megatest einfach mal aus der Kochtopf-Perspektive zu betrachten. Wir wünschen einen guten Appetit und greifen Sie zu!