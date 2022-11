Als Teil unserer ausführlichen Kaufberatung mit 50 Motorrädern in zehn Kategorien stellen wir hier fünf beliebte Bikes dieser Klasse vor, beschreiben ihre Charaktereigenschaften und helfen so bei der Suche nach dem richtigen Bike.

Harley-Davidson Nightster: Die Extrovertierte

Zum Umbauen gedacht

Harley-Novizen, Sportster-Jünger, Customizing-Fans sitzen hier im richtigen Sattel. Umbauten sind ausdrücklich erwünscht bei Harley-Davidson. Auch die Nightster soll als "Instrument of Expression" für Aufsehen sorgen, an geeigneten Teilen wird es nicht mangeln. Ordentliche Federn hat sie auch.

Ducati Diavel: Die Schaustellerin

Mehr möglich als man glaubt

Triumph Rocket 3: Die Ultimative

Losgelöst von Zeit und Raum

Honda CMX 1100 Rebel: Die Großgewordene

Dem Asphalt ganz nah

700 mm beträgt die Sitzhöhe der Honda CMX 1100 Rebel. Damit ist die Person hinterm Lenker dem Asphalt ganz schön nah. Der Look erinnert an klassische Bobber und Cruiser, der Aufpreis fürs empfehlenswerte DCT beträgt 1000 Euro. Die Rebel ist das richtige Bike für Schaltfaule, Hipster, Tiefsitzer.

Indian Scout Rogue: Der Schurke

Kleine Lampenmaske, hoher Lenker, alle Anbauteile in Schwarz – die Indian Scout Rogue macht auf harter Bursche und wird so ihrem Namen gerecht: "Rogue" steht im Englischen für Schurke. Einzelsitz im Sport-Style, 19-Zoll-Vorderrad, druckvolle Beschleunigung – hier geht es ums Überholen.

Schwarze Dynamik

AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022

Nach der Saison ist vor der Saison. Wer jetzt schon mit der Suche nach dem richtigen Motorrad für 2023 beginnt, dem helfen wir auf die richtigen zwei Räder. Ein Schwerpunkt im Sonderheft AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022 (jetzt im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich) ist die große Kaufberatung, in der wir 50 Modelle unterteilt in zehn Kategorie ausführlich vorstellen. Auch für die Tourenplanung der kommenden Saison haben wir Tipps am Start und stellen die Top-Motorradstrecken Europas vor. Nur zwei von vielen weiteren lesenswerten Highlights auf 98 Seiten in AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022.