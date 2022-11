Ein paar wichtige Charaktereigenschaften der in Frage kommenden Bikes sollten vor dem Kauf geklärt sein. Darum diese Kaufberatung. Unsere Top 50 unterteilt in zehn Kategorien sollen als Entscheidungshilfe dienen und eine Orientierung bieten. Hier stellen wir fünf Top-Sporttourer vor.

Moto Guzzi V100 Mandello: Die Aerodynamikerin

Mitte September feierte Moto Guzzi 100-Jähriges. Star der Feierlichkeiten war die V100 Mandello, benannt nach dem Firmensitz am Comer See. Daten wurden bislang nur spärlich kommuniziert. Fest steht: Die neue 1000er ist das fortschrittlichste Bike, das Moto Guzzi je gebaut hat. 6-Achsen-IMU, semiaktives Fahrwerk, automatisch aus- und einfahrendes "Leitwerk" am Tank.

Ein Bike, das Zeichen setzt

Honda NT 1100: Die Tourenmeisterin

Flotte Fahrt mit Komfort

Kawasaki Ninja H2 SX SE: Das Giga-Bike

Fahren auf bestem Niveau

Yamaha Niken: Die Verkannte

Gewöhnungsbedürftig, aber gut

Suzuki GSX-S 1000 GT: Die Unterschätzte

Gute Reise mit drei Fahrmodi

AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022

Nach der Saison ist vor der Saison. Wer jetzt schon mit der Suche nach dem richtigen Motorrad für 2023 beginnt, dem helfen wir auf die richtigen zwei Räder. Ein Schwerpunkt im Sonderheft AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022 (jetzt im gut sortierten Zeitschriftenhandel erhältlich) ist die große Kaufberatung, in der wir 50 Modelle unterteilt in zehn Kategorie ausführlich vorstellen. Auch für die Tourenplanung der kommenden Saison haben wir Tipps am Start und stellen die Top-Motorradstrecken Europas vor. Nur zwei von vielen weiteren lesenswerten Highlights auf 98 Seiten in AUTO BILD MOTORRAD SOMMER 2022.