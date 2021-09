Wer jetzt denkt, das Angebot richte sich mal wieder nur an Gewerbekunden, liegt falsch: Den. Bei gleichen Eckdaten (24 Monate Laufzeit mit 10.000 km pro Jahr) bezahlen Privatkunden. Bei 20.000 Kilometern jährlich erhöht sich die Rate auf 266 Euro brutto pro Monat. In beiden Fällen kommen einmalig 990 Euro brutto (831,93 Euro netto) für die Überführung hinzu. Alternativ kann der Cupra auch für 899 Euro brutto (755 Euro netto) in der Autostadt Wolfsburg abgeholt werden. Für Geschäftskunden ergeben sich somit Gesamtleasingkosten von mindestens 3611 Euro netto (119 Euro mal 24 plus 755 Euro) und für Privatleute 5219 Euro brutto (180 Euro mal 24 plus 899 Euro). Im AUTO BILD-Test überzeugte der Cupra vor allem im Fahrwerk-Kapitel: "Dasgefällt mit einer schönen Spreizung zwischen Komfort und Sport, wobeiist – der Fokus tendiert insgesamt in Richtung Alltag", befanden die Tester. Für den Antrieb gab es allerdings nicht nur Lob: "Wer zu Hause oder in der Nähe keine Lademöglichkeit hat, braucht über einen Sport-PHEV gar nicht nachzudenken. Denn