Diesind, wie bei den meisten Leasingangeboten, mitangegeben. Doch keine Sorge, Vielfahrer können diese gegen Aufpreis auf bis zuanheben – dann kostet der Cupra Leon allerdings auch 384 Euro brutto pro Monat. In jedem Fall kommen noch 892,50 Euro für die Abholung obendrauf, sodass sich diefür zwei Jahre im günstigsten Fall auf(152 Euro x 24 plus 892,50 Euro) summieren. Dafür bekommen Privatkunden den bis zu 225 km/h schnellen Cupra Leon mit Sechsgang-DSG in der Basisausstattung. Diese ist allerdings bereits sehr umfangreich und umfasst unter anderem: 19-Zoll-Felgen, adaptive Fahrwerksregelung DCC, Drei-Zonen-Klimaautomatik, Sportsitze, Keyless Go, Navi , Virtual Cockpit, LED-Scheinwerfer und mehr. Da es sich um einen frei konfigurierbaren Neuwagen handelt, ist die Ausstattung gegen Aufpreis noch anpassbar. Wichtiger Hinweis für alle Kurzentschlossenen: Die Lieferzeit beträgt sehr lange sieben bis neun Monate.