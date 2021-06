Wir Rückengeplagten wissen es:sind eine Wohltat. Mit 64 kommt derdiesem Idealwert ziemlich nah, aber auch derist in der Drive-Life-Balance mit 61 cm ganz gut unterwegs. Und wissen Sie was? Diesegibt’s auch in schnell, sauschnell! Auf dem Hochsitz geht die Post ab!

Fangen wir mit dem kleineren an:, 4,30 Meter kurz, Allrad,mitund Achtstufen-Wandlerautomatik. Aber er ist auch einsind 85 mehr als beim Cupra Ateca. Immerhin geben wir dem Mini einen Punkt mehr bei der, und da geht es ja auch um zusätzliches Gewicht. Alles, mehr Liebe zum Detail, zum Beispiel besserer Teppich,beim Kunststoff. Und wie bei BMW reicht es, zweimal an der Entriegelung zu ziehen, damit die Haube ohne Schmutzfinger aufgeht. Zweir halten sie offen, sodass man nicht wie beim Cupra eine Stange einfädeln muss.

Schwer in Fahrt: Der Countryman bringt 85 Kilo mehr auf die Waage als der Ateca und fühlt sich wertiger an.

Zoom Nicht mehr ganz neues Label: Sportliche Seat treten als Cupra an, der Ateca bleibt aber auch praktisch.





Das Stichwort für das, dennfangen jetzt mit "C" an. Dem Ateca haben sie denmitgegönnt, Allrad eingebaut und für die Kraftübertragung dasangeflanscht. Was uns gut gefällt: Bei aller Sportlichkeit ist dieser Cupra eingeblieben. Heißt: Neun Zentimeter mehr Länge (4,39 m), mit 485 bis 1579 Liter der(Mini: 450 bis 1390 Liter), derist angenehmer, die Sitze vorn bieten. Dicker Schaumstoff an den Wangen und sehr bequem, vor allem im Schulterbereich. Da kann der Mini nicht mithalten. Die übrigen Materialien? Umsonst gab es so vielsicher nicht vom Zulieferer, aber teuer kann das auch nicht gewesen sein.