Extreme ist die höchste Ausstattungslinie bei Dacia . Jetzt hat Dacia die Top-Ausstattung auf die Modelle Jogger Sandero Stepway, Duster und Spring ausgerollt. AUTO BILD verrät, was das für die einzelnen Modelle heißt und was es mit dem Sleep Pack für den Jogger auf sich hat!

Neue Lackfarbe für die Extrem-Dacia



Allen vier Dacia-Modellen in der Extreme-Variante ist die Optik gemein. Bei den Lackfarben ist bei Duster , Jogger und Sandero Stepway ein Neuzugang im Konfigurator: optional wird Zederngrün gegen Aufpreis angeboten. Serienmäßig für die Extreme-Modelle: Karosseriedetails wie Außenspiegelkappen und Schriftzüge sind kupferfarben. Zusätzlich haben – je nach Modell – Zierleisten bzw. -teile ein spezielles Muster, das sich wohl am besten mit Höhenlinien auf einer Landkarte umschreiben lässt. Duster, Jogger und Sandero Stepway tragen zudem eine Haifisch-Flossen-Antenne statt der geschraubten Stabantenne.

Neuer Stoff im Extreme-Innenraum



Im Innenraum hat die Dacia-Designabteilung die Extreme-Modelle auf das äußere Erscheinungsbild angepasst. Das zeigt sich in kupferfarbenen Dekorelementen und Ziernähten. Außerdem wurde die Materialauswahl um Bezüge aus dem Alcantara ähnlichen "MicroCloud" ergänzt – einem, laut Dacia, robusten und pflegeleichten Mikrofaserstoff. Besonders reichhaltig ist die Serienausstattung der Extreme-Modelle: Klimaanlage, schlüsselloser Einstieg und Start und eine Rückfahrkamera sind immer an Bord. Der Duster Extreme hat außerdem eine Sitzheizung für die Vordersitze und zwei zusätzliche USB-Anschlüsse hinten. Für den Jogger verbaut Dacia im Extreme Klapptische im Fond. Für mehr Grip auf rutschigen (Feld-)Wegen soll ein neuer Fahrmodus "Extended Grip" für Jogger und Sandero Stepway sorgen. Er soll bis 50 km/h eine bessere Verteilung des Drehmoments gewährleisten.

Kupfer und Zederngrün – die Farbkombination der Extreme-Dacia erinnert entfernt an die Farbgebung von Cupra.

Mit Bett wird der Jogger zum Camper



Eine weitere Besonderheit kündigt sich für den Dacia Jogger an. Denn Dacia hat auf der internationalen Seite bereits auf das "Sleep pack" für den Jogger hingewiesen. Dabei handelt es sich um ein modulares Bett, das den Kofferraum des Jogger binnen Minuten in ein Schlafabteil mit Doppelbett (190x130 cm) verwandelt – ohne dass der Jogger dafür dauerhaft umgebaut werden muss.

Das Bett samt Matratze wiegt weniger als 50 Kilogramm und wird in Frankreich bereits angeboten: Dort kostet es 1490 Euro (wenn direkt mit einem neuen Jogger bestellt wird) oder 1790 Euro als Nachrüstlösung. Weder Preise noch das Sleep Pack als solches finden in der deutschen Pressemitteilung Erwähnung, AUTO BILD vermutet jedoch, dass es das Bett für den Jogger noch dieses Jahr nach Deutschland schaffen dürfte. Passend dazu kündigt Dacia international Rollos und ein Zelt für die Heckklappe an.