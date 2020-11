D ie chinesischen Hersteller BYD und Didi Chuxing haben ein neues Elektroauto vorgestellt – so weit, so gut. Aber: Beim Didi D1 handelt es sich um eine dreiste Kopie des VW ID.3! Schon die gesamte Linienführung der Karosserie ist mehr als nur angelehnt an das kompakte VW-Elektroauto. Und auch die E-Auto-Zubehör Siemens - Wallbox VersiCharge 4,6 kW Preis*: 784,76 Euro Heidelberg Wallbox Home Eco 11 kW Preis*: 494,99 Euro Wallbox24 tragbare Wallbox 3,6 kW Preis*: 199,90 Euro EV OneStop Simple Universal Ladegerät 7,2kW Preis*: 379,99 Euro Morec Tragbares EV Ladekabel 3,6 kW Preis*: 245,99 Euro *Preise: Stand 25.02.2020 *Preise: Stand 25.02.2020 Die aerodynamischen Felgen scheinen eins zu eins kopiert zu sein, das Element über dem Schweller und die optisch hervorgehobene C-Säule übernimmt der D1 ebenfalls. ie chinesischen Hersteller BYD und Didi Chuxing haben ein neues Elektroauto vorgestellt – so weit, so gut. Aber:Schon die gesamte Linienführung der Karosserie ist mehr als nur angelehnt an das kompakte VW-Elektroauto. Und auch die Scheinwerfer sowie der schmale schwarze Streifen dazwischen erinnern, inklusive LED-Band, stark an den ID.3.Noch dreister geht es an der Seite weiter:

Der Didi D1 hat hinten Schiebetüren



Auch die Felgen scheinen eine exakte Kopie der Räder des VW ID.3 (Bild) zu sein. ©Volkswagen AG Didi Chuxing ist nämlich so etwas wie das chinesische Uber. Auch die Rücklichter erinnern stark an den ID.3. Das LED-Band am Heck ist beim D1 allerdings durchgehend, während beim Einziger Unterschied in der Profilansicht: Die China-Kopie hat hinten Schiebetüren, denn das Auto soll vor allem als eine Art Taxi zum Einsatz kommen.Auch die Rücklichter erinnern stark an den ID.3. Das LED-Band am Heck ist beim D1 allerdings durchgehend, während beim VW schmale Elemente bis weit in den Kofferraumdeckel ragen.

Sogar das Datenblatt ähnelt dem des ID.3