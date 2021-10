DS 4 Plug-in-Hybrid: Test, Motor, Preis, Kompaktklasse, Crossover

DS 4 (2021): Neuvorstellung - Test - Sitzprobe - Marktstart - Preis Im neuen DS 4 geht's richtig fein zu Zur Videoseite

Wir müssen kurz die Verwandtschaft erklären. DS ist die Edelmarke aus dem Stellantis-Konzern,der Bruder von Citroën C4 Peugeot 308 und. Der 4,40-Meter-Wagen teilt sich mit ihnen die Technik samtmit 70 Prozent neuen oder überarbeiteten Teilen. Und ist doch so anders, so fein, so edel. Überall Rauten, die Knöpfe, der Grill, die Rückleuchten, das, fein säuberlich gesteppt im Rautenmuster. Fast hätten wir ganz vergessen, den Startknopf in der Mittelkonsole (auch eine Raute) zu drücken und loszufahren. Es gibt ja so viel zu sehen. Die Nähte zum Beispiel, viel Handarbeit, allein an der Türtafel nähen sie eine Stunde. Oder die Perlen entlang der Nähte, denkann man sich reinbestellen, wieder viel Handarbeit.