Eigens für das Projekt hat dasdie, das, die mittlere, die, die, dieund dengestaltet. Bei derarbeitete das Centro Stile Ducati mit dem Centro Stile Lamborghini direkt zusammen. Die Karosserie erstrahlt im, das ist genau die Farbe des Lamborghini Sián. Der, dieund diewurden in Gold gehalten. DieSechseck und Ypsilon finden sich in der Form desund in der Sitzbank wieder. Darüber hinaus ziert diedie Flanke der Ducati. Das ist eine Reminiszenz ans Jahr– dasder Marke Lamborghini.