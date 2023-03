Zeitgleich in Südafrika durchläuft gerade der Rolls-Royce Spectre die letzte Phase seiner Prototyp-Erprobung. Das erste Elektromodell der Luxusmarke wird am Ende der Testphase über zwei Millionen Kilometer abgespult haben. Doch ehe das Nobelcoupé Ende 2023 zu den Kunden rollt, wird weiter gemartert und getestet – aktuell parallel in Deutschland, Nordschweden, den USA und Südafrika. Denn in jeder Klimazone, in jedem Markt soll das Auto und seine Technik funktionieren.