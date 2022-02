Anzeige ELEKTRISCH FÜR ALLE! Der hybrid-elektrische Toyota Corolla Selbstladend, kraftvoll, bis zu 50% der Zeit elektrisch unterwegs – mit bis zu 10 Jahren Garantie¹. Mehr erfahren

gute Gründe für den Kauf: Entweder drohen teure Reparaturen am alten Wagen, das Auto ist wirtschaftlich nicht mehr zu fahren oder war Opfer eines Unfalls. Auch das ökologische Gewissen kann Grund für den Wechsel auf einen Stromer sein, nicht zuletzt durch die Wer einen Kaufvertrag unterschreibt , hätte seinen Wagen gern möglichst schnell. Schließlich gibt es in der Regel: Entweder drohen teure Reparaturen am alten Wagen, das Auto ist wirtschaftlich nicht mehr zu fahren oder war Opfer eines Unfalls. Auch das ökologische Gewissen kann Grund für den Wechsel auf einen Stromer sein, nicht zuletzt durch die staatlichen Förderungen befeuert ( Kostenvergleich E-Auto vs. Verbrenner ).

mangelnde Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen hat mehrere Gründe. Zum einen sind die Hersteller von der Nachfrage überrascht. Die Erhöhung der staatlichen Förderung, steigende Spritpreise und die Ankündigung einzelner Staaten, den Neuwagenverkauf von Auswirkungen von Corona bremsen die Hersteller aus: Halbleiter- und Akku-Mangel sorgten für Diehat mehrere Gründe. Zum einen sind die Hersteller. Die Erhöhung der staatlichen Förderung,und die Ankündigung einzelner Staaten, den Neuwagenverkauf von Verbrennern zu verbieten , haben für einen gestiegenen Run auf die Stromer gesorgt. Und der wird weiter zunehmen. Auch diebremsen die Hersteller aus: Halbleiter- und Akku-Mangel sorgten für gestoppte Fertigungsbänder in den Fabriken der Autobauer. Geschlossene Häfen in China und fehlende Container führten zum Stottern in den weltweiten Lieferketten der Zulieferer.

Die Gründe sind bekannt, aber was kann ein Autokäufer jetzt machen? Wer zeitnah ein E-Auto sucht, kann sich nach einem Bestandsauto umsehen. Das heißt: Man verzichtet auf ein frei konfiguriertes Fahrzeug und guckt, was bei den Händlern in den Verkaufsräumen steht. Im Prinzip kann man so einen Wagen direkt mitnehmen, muss aber Abstriche bei den eigenen Wünschen machen. Eine weitere Möglichkeit ist das Überbrücken der Wartezeit durch eine Langzeitmiete beim Autovermieter. Hier lassen sich Verträge bedarfsgerecht abschließen, das setzt natürlich einen möglichst verbindlichen Liefertermin voraus.

Ausgewählte Produkte in tabellarischer Übersicht Aktuelle Angebote Preis Zum Angebot Tesla Model 3 (Lieferzeit: 4 Monate) UVP ab 46.560 EUR, Ersparnis: bis zu 9570 EUR BMW i3 (Lieferzeit: 4 Monate) UVP ab 39.000 EUR, Ersparnis: bis zu 15.747 EUR Renault Zoe (Lieferzeit: 4 Monate) UVP ab 29.990 EUR, Ersparnis: bis zu 12.910 EUR Skoda Enyaq iV (Lieferzeit: 5 Monate) UVP ab 34.600 EUR, Ersparnis: bis zu 12.860 EUR Audi Q4 e-tron (Lieferzeit: 5 Monate) UVP ab 41.900 EUR, Ersparnis: bis zu 12.895 EUR Mercedes EQA (Lieferzeit: 8 Monate) UVP ab 47.541 EUR, Ersparnis: bis zu 12.624 EUR Dacia Spring (Lieferzeit: 5 Monate) UVP ab 20.490 EUR, Ersparnis: bis zu 9614 EUR Kia e-Niro (Lieferzeit: 12 Monate) UVP ab 38.290 EUR, Ersparnis: bis zu 14.836 EUR VW ID.4 GTX (Lieferzeit: 10 bis 12 Monate) UVP ab 50.415 EUR, Ersparnis: bis zu 7975 EUR



ein Auto-Abo an. Vorteile: die hohe Kostentransparenz und Flexibilität. Gezahlt wird ein monatlicher Fixbetrag, der alle Kosten abdeckt. Die Laufzeiten reichen von wenigen Wochen bis zu drei Jahren, gängig sind Abo-Verträge über drei bis zwölf Monate. Ideal also, um mobil zu bleiben, bis der bestellte Neuwagen endlich ausgeliefert wird. Zur Überbrückung der aktuell sehr langen Lieferfristen bietet sich vielleichtan. Vorteile: die. Gezahlt wird ein, der alle Kosten abdeckt. Die Laufzeiten reichen von wenigen Wochen bis zu drei Jahren, gängig sind Abo-Verträge über drei bis zwölf Monate. Ideal also, um mobil zu bleiben, bis der bestellte Neuwagen endlich ausgeliefert wird.

Auto-ABO Minibus-Premium-Abo: z.B. VW Multivan ab 1.299 Euro Flatrate! Das Minibus-Premium-Abo von VW Financial Services: z.B. VW Multivan ab 1.299 Euro/Monat – mit Flatrate, kurzen Mindestlaufzeiten und monatlicher Kündbarkeit. Zum Angebot In Kooperation mit

bei den Abo-Anbietern sind E-Autos nicht unbedingt sofort lieferbar. Bei Cluno beträgt die Wartezeit auf einen Aber auchBei Cluno beträgt die Wartezeit auf einen Renault Zoe Nissan Leaf oder BMW i3 momentan mehr als vier Monate. Die folgende Liste zeigt E-Autos mit kurzen Lieferfristen und Laufzeiten verschiedener Anbieter. Die Kilometerleistungen liegen zwischen 800 und 1700 pro Monat.

E-Autos im Abo Modell Anbieter Lieferzeit Laufzeit Monatspreis Pfeil Pfeil Abzweigung Dacia Spring Abzweigung Abzweigung Hyundai Ioniq 5 Abzweigung Abzweigung Fiat 500e Abzweigung Abzweigung Polestar 2 Abzweigung Abzweigung Opel Mokka-e Abzweigung Abzweigung VW ID.3 Abzweigung Abzweigung Mazda MX-30 Abzweigung Abzweigung Renault Zoe Abzweigung Abzweigung Tesla Model 3 Abzweigung like2drive like2drive Finn Auto Finn Auto Finn Auto VW Auto-Abo ViveLaCar ViveLaCar Shell Re. Abo 4-6 Wochen 10-14 Wochen 2 Wochen 2 Wochen 2 Wochen 4 Wochen 1-2 Wochen 1-2 Wochen 14-18 Wochen 12 Monate 6 Monate 6 Monate 12 Monate 6 Monate 3 Monate 3 Monate 3 Monate 6 Monate 239 Euro 599 Euro 499 Euro 729 Euro 519 Euro 589 Euro 667 Euro 402 Euro 739 Euro



Iwona Husemann, Rechtsanwältin der Verbraucherzentrale NRW, verrät, was Kunden bei überzogenen Lieferterminen machen können: "Liefertermine werden in der Regel unverbindlich benannt, zum Beispiel werden vier Kalenderwochen genannt. Kommt der Pkw nicht innerhalb dieser Frist, müssen Verbraucher handeln, wenn sie den Autohändler in Verzug setzen wollen." Hierfür sei eine Mahnung mit Ablehnungsandrohung notwendig, also der Erklärung, dass nach Ablauf der Frist nicht mehr am Vertrag festgehalten werden soll.

Eine angemessene Frist beträgt circa die Hälfte der ursprünglich vereinbarten Lieferfrist. "Verstreicht auch die Nachfrist, können Verbraucher vom Vertrag zurücktreten und eine bereits gezahlte Anzahlung vom Händler zurückfordern. Verbraucher sollten das Mahnschreiben auf jeden Fall dokumentieren, also zum Beispiel per Einwurf-Einschreiben an den Autohändler versenden", empfiehlt Husemann.