Der Ford Kuga ist ein Verkaufsschlager! Die aktuelle Generation ist seit Frühjahr 2020 erhältlich und gehört, wie schon die beiden Vorgänger, zu den beliebtesten SUV in Deutschland. Mit einem Basispreis von 31.150 Euro ist der Kuga minimal günstiger als der Hauptkonkurrent VW Tiguan (ab 31.545 Euro). Seit Ende 2020 bietet Ford sein SUV zudem auch als Plug-in-Hybrid an. Dieser kombiniert einen 2,5 Liter großen Vierzylinder mit einem Elektromotor. In Summe stehen so 225 PS Systemleistung bereit. Die 14,4 kWh große Batterie soll für maximal 56 Kilometer elektrische Reichweite sorgen, der Einstiegspreis liegt bei 43.500 Euro. Doch im Leasing gibt es den Kuga Plug-in-Hybrid jedoch aber deutlich günstiger!