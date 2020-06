Noch aggressiver wird der Look mit dem optionalen "Handling Package", das es nur in Kombination mit der Sechsgang-Schaltung gibt.Das ist nicht nur Show: Im Vergleich zum Mustang GT soll der Mach 1 damit 150 Prozent mehr Abtrieb haben. Die schwarzen Zierstreifen sind in Rot, Weiß oder Orange umrandet, außerdem gibt es nur mit dem Handling Package die spezielle Lackfarbe "Fighter Jet Gray" und breitere 19-Zoll-Felgen im Kreuzspeichen-Design.

Im Innenraum fällt der weiße Knauf der Sechsgang-Schaltung auf.

Der Innenraum des Mustang Mach 1 hebt sich vor allem in Details von der regulären Version ab. Das 12,3 Zoll große digitale Cockpit wurde technisch überarbeitet, die neuen Zierleisten am Armaturenbrett, die speziellen Einstiegsleisten und der weiße Schaltknauf fallen wahrscheinlich nur Kennern auf. Ledersitze mit weißen Zierstreifen sollen an den Ur-Mach-1 erinnern.Das muss aber nicht heißen, dass das Auto uns vorenthalten bleibt – denn auch den Bullitt gab es zunächst nur in Nordamerika.