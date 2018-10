Erlkönigbilder geben Einblicke in den Innenraum des Mustang Shelby GT 500.

Auf jeden Fall sind auf den Fotos die Designmerkmale zu erkennen, die auch schon auf den bereits veröffentlichten Teaserbildern zu sehen waren. Eines davon zeigte das Auto erstmals ungetarnt von oben. Die Unterschiede zur regulären Version sind offensichtlich: Ein massiver Lufteinlass ist in die Mitte der Motorhaube eingebettet. Am Heck thront ein massiver Spoiler , augenscheinlich aus Carbon gefertigt. Erlkönigbilder hatten zuvor gezeigt, dass der GT500 eine neu gestaltete Frontschürze bekommt, auf 20-Zoll-Felgen steht und wahrscheinlich eine Brembo-Bremsanlage hat. Die Fotos ließen auch Einblicke in den Innenraum des Mustang Shelby GT500 zu. Der erinnert an den des Shelby GT350 mit rotem Startknopf und einem Gangwahlhebel mit roten und silbernen Elementen. Der Pralltopf am Lenkrad ist zwar überklebt, die Umrisse des Cobra-Logos sind trotzdem zu erkennen. Die Instrumente sind analog.