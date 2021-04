X Concept zeigt Mit demzeigt Genesis sein fünftes Concept-Car. Es soll zeigen, was man optisch von zukünftigen Elektro-Genesis erwarten darf. Dass die Studie in Serie geht, ist zumindest mittelfristig äußerst unwahrscheinlich. Das ein oder andere Design-Element dürfte aber künftig in elektrisch angetriebenen SUVs und Limousinen von Genesis zu sehen sein.

Besonders auffällig: die enorm weit ausgestellten Radhäuser.

Die Proportionen erinnern an den Bentley Continental GT



Die GT-Proportionen sind beim X Concept bis aufs Maximum ausgereizt worden. Der Vorderwagen ist extrem lang, das Greenhouse weit zurückversetzt. Fronthaube und Kotflügel bilden eine Einheit, wodurch das Auto glatter gestaltet werden konnte. Besonders auffällig sind die enorm weit ausgestellten Radhäuser, wodurch vor allem das Heck ungemein bullig wirkt. Ein Genesis-typisches Design-Element ist der große, Diamant-förmige Grill. Er soll als Luftleitelement dienen und die Aerodynamik verbessern. Statt herkömmlichen Scheinwerfern gibt es nur noch die umlaufenden Doppelstock-Leuchten.

Statt Außenspiegel gibt es Kameras, und die Ladeklappe wird per Wisch-Geste geöffnet. Letzteres erinnert an den Taycan , die Giftgrünen Bremssättel dagegen an Porsches E-Hybrid-Modelle . Bei näherer Betrachtung lassen die Proportionen des Genesis-Coupé auch ziemlich deutlich den Bentley Continental GT durchschimmern. Welches Design einem mehr zusagt, ist natürlich Geschmackssache. Gelungen ist das Concept X aber allemal.

Das Cockpit ist vollständig zum Fahrerplatz hin orientiert. Cockpit und Mitteltunnel bilden eine Art Kanzel.

Deutschland-Start von Genesis dürfte kurz bevorstehen