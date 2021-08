Auch wenn es noch kaum handfeste Infos zu dem Auto gibt, haben die Koreaner jetzt den Bestellstart und die Preise bekannt gegeben. Ab 1. September 2021 kann das SUV zu Preisen ab 45.920 Euro bestellt werden. Damit ist der GV70 deutlich günstiger als der X3, den gibt es ab 51.100 Euro. Alle Preise im Überblick:

● Genesis GV70 Premium Line; 2,2-Liter-Diesel; Achtgang-Automatik, Allradantrieb; Preis: ab 45.920 Euro

● Genesis GV70 Premium Line; 2,5-Liter-Benziner; Achtgang-Automatik, Allradantrieb; Preis: ab 49.900 Euro

● Genesis GV70 Luxury Line; 2,2-Liter-Diesel; Achtgang-Automatik, Allradantrieb; Preis: ab 50.220 Euro

● Genesis GV70 Luxury Line; 2,5-Liter-Benziner; Achtgang-Automatik, Allradantrieb; Preis: ab 54.200 Euro

● Genesis GV70 Sport Line; 2,2-Liter-Diesel; Achtgang-Automatik, Allradantrieb; Preis: ab 49.090 Euro

● Genesis GV70 Sport Line; 2,5-Liter-Benziner; Achtgang-Automatik, Allradantrieb; Preis: ab 53.070 Euro

Die Karosserie des GV70 ist dynamischer gestaltet als beim großen Bruder GV80. Zwar zieren auch den GV70wie der große Crest-Grill und die doppelstöckigen Scheinwerfer . Er erhält aber größere Lufteinlässe in der Frontschürze, das Heck wirkt viel runder, der Dachverlauf Coupé-hafter. Am Heck kommen je nach Ausstattung unterschiedliche Endrohre zum Einsatz. Es gibt eine Variante mit zwei diagonal angeordneten Auspuffrohren, wie man sie so ähnlich auch von Lexus F-Modellen oder dem Performance-Auspuff der aktuellen BMW M3 und M4 kennt und eine runde Version, die recht weit oben in der Schürze positioniert ist. Wabengitter und ein Diffusor unterstreichen hier den sportlichen Eindruck.