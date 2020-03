Der GV80 gleicht optisch stark dem kürzlich präsentierten G80 . Wie das viertürige Coupé trägt auch das SUV den riesigen, schildförmigen Kühlergrill undSie übernehmen Blink- und Tagfahrlicht-Funktion und ziehen sich von den Frontleuchten bis in die Kotflügel.Das Element soll in Zukunft ein Genesis-Erkennungsmerkmal werden. Ansonsten ist das GV80-Design kühl gehalten und ähnelt einer Mischung aus Audi Q7 und Bentley Bentayga. Vor der europäischen Konkurrenz verstecken muss sich der Südkoreaner jedenfalls nicht.

Kameras und Sensoren des GV80 scannen die Straße und regeln das elektronische Fahrwerk entsprechend.

DerSerienmäßig gibt es ein elektronisch geregeltes Fahrwerk, die Allradversionen kommen mit einem Sperrdifferenzial an der Hinterachse. Das soll Vortrieb auf Sand, Matsch und Schnee garantieren.Auf dem südkoreanischen Heimatmarkt startet der GV80was rund 15.000 Euro günstiger ist als BMW X5, Mercedes GLE und Konsorten. Die ersten Exemplare wurden in Südkorea bereits ausgeliefert. Ob das SUV auch nach Deutschland kommt, ist unklar. Pläne, die Marke Genesis auch in Europa zu etablieren, existieren jedenfalls – ursprünglich hätte das Coupé G70 bereits Ende 2019 bei uns an den Start gehen sollen.