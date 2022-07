Infiniti hat wegen Erfolglosigkeit aufgegeben, Lexus vegetiert vor sich hin – und dann kommen nach den Japanern die Koreaner mit einer neuen Fernost-Nobelmarke nach Deutschland. Wozu? Ganz klar, primär will Genesis mit der (fast) komplett neuen Modellgeneration zeigen, was die Asiaten heute draufhaben. Aber natürlich geht es nicht nur ums Image, sondern auch ums Verkaufen.

In den USA funktioniert das schon recht gut: 2021 setzte Genesis dort immerhin knapp 50000 Autos ab, konnte seinen Marktanteil verdreifachen. Dahin ist es in Deutschland noch ein weiter Weg: Das Kraftfahrt-Bundesamt weist 2021die Marke mit ihren inzwischen fünf und bald acht Modellen noch gar nicht einzeln aus.

Er hat einen eigens entwickelten Reihensechszylinder-Diesel mit drei Liter Hubraum unter der Haube – der nicht nur verblüffend ähnlich klingt wie der BMW-Reihensechser im X5 30d, sondern auch wie dieser mit einer Achtstufen-Wandlerautomatik und einem heckantriebsbasierten Semipermanent-Allrad gekoppelt ist.

So setzt sich das Gespann mit sehr dezentem Langhuber-Grollen zügig und mühelos in Bewegung. Der kombinierte Performance-Index mit 2,0-Tonnen-Testanhänger liegt zwischen Ram 5.7 Hemi und Audi Q8 50 TDI. Entsprechend kraftvoll fährt das Gespann an steilen Steigungen an. Die Automatik schaltet dabei stets vernünftig, zwingt den Diesel nicht zu nutzlos hohen Drehzahlen.