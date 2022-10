Der VW Golf GTE ist nicht nur vom Namen her dicht dran am beliebten Golf GTI , beide sind mit 245 PS auch gleich stark. Doch was beim GTI von einem 2.0-Liter-TSI geleistet wird, passiert beim GTE durch einen Plug-in-Hybridantrieb. Hier arbeiten ein 1,4-Liter-TSI und ein Elektromotor zusammen.