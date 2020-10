Hyundai i20 (2020): Test, Motor, Preis

asst uns das mit der Kritik schnell abhaken, dann haben wir es hinter uns. Da stellt unsdenin der Ausstattung "volle Hütte" hin, alles dran und drin, leider auch viel zu vielIrgendwas soft geschäumt imoder an den Türen. Nee! In Worten: NULL! Wenn du draufklopfst, dann macht es unfein klock-klock. Schade eigentlich, denn in allen anderen Punkten sind wir begeistert.

60 Nm extra: Das Mildhybrid-System sorgt für sanftes Anfahren und eine schöne Extraportion Vortrieb.

Gestatten, Hyundai i20 der Dritte. Seit 2008 baut Korea den, so agil, so wendig, so innovativ, so schlau war er noch nie. VW, wir würden da mal ganz genau hinschauen! Beginnen wir bei der Technik. Hyundai bringt erstmals diein die. Was das bringt? Beim Beschleunigen unterstützt das System den Verbrenner, packton top drauf. Beim Anfahren an der Ampel hilft der Startergenerator, sorgt für ein sanfteres Anfahren in Verbindung mit dembei unserem Testwagen. Hey, Polo, das funktioniert wirklich! Aber vielleicht sollte Hyundai dennoch mal überdenken, sieht aus wie Opas Spazierstock.