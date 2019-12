Das klappt sogar, ohne große Abstriche in Kauf zu nehmen. Wir haben Typen gefunden, die alle auf ihre Art absolut vollwertig ihrenstehen. Beispiel Sicherheit: Da schöpft der(abgünstig;) aus dem Regal der höheren Klassen. Der kleine Tscheche bremst im Notfall selbsttätig und mit blitzartiger Reaktionszeit – falls ein Fußgänger vor den Wagen rennt. Anderes Beispiel: Einbewältigt trotz rekordverdächtig niedrigem Kaufpreis – ihn gibt es bereits ab– alle Alltagsaufgaben wie ein ganz Großer. Besteund einheben ihn deutlich aus der Kleinwagenmasse hervor. Sicherheit, Effizienz, Kosten, Image, Fahrspaß, Design – in zehn Kapiteln schlagen wir Ihnen jeweils einen wahren Könner vor. Darunter ist auch. Der steht für ein riesiges Image – zu einem ganz kleinen Preis.

Zehn Kleinwagen im Überblick Modell Preis Leistung Verbrauch Citroën C1 Airscape VTi 72 13.250 Euro 53 kW (72 PS) 3,7 l Super/100 km Dacia Sandero Blue dCi 95 Comfort 12.400 Euro 70 kW (95 PS) 4,7 l Diesel/100 km Fiat 500C 1.2 8V Pop 15.590 Euro 51 kW (69 PS) 5,5 l Super/100 km Kia Picanto 1.0 T-GDI GT Line 16.190 Euro 74 kW (100 PS) 4,7 l Super/100 km Mini One (gebraucht) 12.900 Euro 100 kW (136 PS) 5,6 l Super/100 km Mitsubishi Space Star 1.2 16.890 Euro 59 kW (80 PS) 5,0 l Super/100 km Renault Twingo SCe 75 Limited 12 190 Euro 54 kW (73 PS) 4,4 l Super/100 km Skoda Fabia 1.0 TSI 13.390 Euro 70 kW (95 PS) 4,5 l Super/100 km Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Basic 12.740 Euro 66 kW (90 PS) 4,7 l Super/100 km Toyota Yaris 1.5 Hybrid 18.590 Euro 74 kW (100 PS) 3,7 l Super/100 km

"So klein die Autos, so groß der Charakter. Unsere zehn Zwerge können natürlich nicht alle automobilen Wünsche erfüllen, aber sie stellen sich den Aufgaben mit Hingabe und individueller Klasse. Ob nun ein Dacia zum Sensationspreis, ein Mitsubishi als Alltagsheld oder der sehr erwachsene Skoda – jeder hier findet seine Antwort auf unsere Fragen. Es wäre also ein großer Fehler, die Kleinen einfach zu übersehen."