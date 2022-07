Der Hyundai Kona Elektro ist ein kompaktes SUV mit vollelektrischem Antrieb. Im AUTO-BILD-Dauertest überzeugte der elektrische Kona – vor allem wegen seiner praktischen Abmessungen und der einfachen Bedienung. Doch auch die technischen Daten klingen vernünftig. Das Basismodell leistet 100 kW (136 PS) und schafft mit der 39,2-kWh-Batterie bis zu 305 Kilometer Reichweite. Für die Variante mit Frontantrieb müssen mindestens 36.400 Euro gezahlt werden.





Für das Topmodell verlangt Hyundai 6500 Euro mehr (42.900 Euro). Dafür gibt's dann auch 150 kW (204 PS) und eine Batteriekapazität von 64 kWh (Reichweite bis zu 484 Kilometer). Dank sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) können Geschäftskunden den vollelektrischen Hyundai Kona mit 39,2-kWh-Batterie für 196,55 Euro netto leasen

( Unterhaltskosten berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!) Laut Händler wird bei diesem Elektroauto-Deal keine Sonderzahlung fällig. Das ist eine Besonderheit, denn üblicherweise kommt bei solchen Leasingangeboten eine einmalige Zahlung in Höhe von 6000 Euro hinzu, die nach Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erstattet wird.

THG-Prämie auch beim E-Auto-Leasing



Der elektrische Hyundai Kona ist außerdem für die THG-Prämie qualifiziert, denn die gilt auch bei Leasingfahrzeugen. Um einen dreistelligen Betrag pro Jahr ganz einfach wiederzubekommen, muss der Halter dies lediglich beim Umweltbundesamt anmelden.

Hyundai Kona Elektro drei Jahre für 7457 Euro fahren

Die günstigste Leasingrate gibt's bei einer Vertragslaufzeit von 48 Monaten und einem jährlichen Freikilometerbetrag von 5000 km (196,55 Euro netto). Aber auch kürzere Laufzeiten sind möglich: 42 Monate (227,09 Euro netto) und 36 Monate (213,02 Euro netto). Wer das Auto etwas häufiger benötigt als nur für kurze Stadtwege, der sollte den jährlichen Freikilometerbetrag auf 10.000 km aufstocken (212,06 Euro netto).

Neben der monatlichen Leasingrate müssen Kunden die einmalig zu zahlenden Bereitstellungskosten in Höhe von 705,88 Euro netto (840 Euro brutto) beachten. So ergeben sich im günstigsten Fall – exklusive Umweltprämie – Gesamtleasingkosten von 8374,60 Euro netto (36 mal 213,02 Euro plus 705,88 Euro). Optional wird die Zulassung für den Kunden übernommen — das kostet 168,17 Euro netto (200 Euro brutto).

Dafür erhalten die Kunden einen frei konfigurierbaren Hyundai Kona Elektro. Dieser ist bereits mit dem "Select-Paket" ausgestattet (beheizbares Lenkrad, autonomer Notbremsassistent, Sitzheizung vorne, Einparkhilfe hinten). Weitere serienmäßige Highlights: 17-Zoll-Leichtmetallräder, digitales Cockpit mit 10,25-Zoll-Display, Navi , Apple CarPlay, Android Auto, Klimaautomatik, Multifunktionslenkrad, Einparkhilfe vorne und Rückfahrkamera.