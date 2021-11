Diegibt es erstmals auch als. Dieser kombiniert einen 1,6-Liter-Benziner mit einem Elektromotor. Das ergibt in Summe; die 13,8-kWh-Batterie bietet genügend Kapazität für eine reinnach WLTP. Im AUTO BILD-Vergleichstest gegen den Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid konnte der Tucson erst kürzlich einen knappen Sieg erringen. Die Hauptgründe waren der kultivierte Antrieb in Kombination mit einer komfortablen Abstimmung, ein üppiges Platzangebot und fünf Jahre Garantie. Zudem ist derknapp 2000 Euro günstiger als der Cupra Formentor VZ 1.4 e-Hybrid (ab 44.120 Euro). Imgibt es den Hyundai aktuell zum

Bei sparneuwagen.de (Kooperationspartner von AUTO BILD) könnenmomentan. Möglich macht das die Umweltprämie . Dazu wird einefällig, die durch den Leasingnehmer als Vorleistung erbracht werden muss. Bei korrekter und fristgerechter Beantragung der Umweltprämie beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) wird der Betrag allerdings voll erstattet. Bedingung für die vollständige Rückzahlung ist eine. Die Voraussetzung wird beim Tucson-Deal erfüllt, denn das Angebot ist aufausgelegt. Auf Wunsch kann das SUV auch für 36 Monate geleast werden, wodurch sich die Rate jedoch leicht auf 147,87 Euro netto erhöht. Dieangegeben, können jedoch gegen Aufpreis flexibel in 5000er-Schritten auf maximal 30.000 pro Jahr angehoben werden. Dadurch erhöht sich die Rate auf 202,01 Euro netto monatlich.

Unabhängig von Laufzeit und Freikilometern werden einmalige Kosten für die Bereitstellung fällig. Im Falle des Tucson liegen diese bei 890 Euro netto (1059,10 Euro brutto), sodass sich in Summe(129,99 Euro mal 42 plus 890 Euro) ergeben. Gegen Aufpreis von 8,10 Euro netto monatlich kann eine Metallic-Lackierung hinzugebucht werden, ein Navi kostet 13 Euro netto pro Monat und das N-Line Paket schlägt mit heftigen 62 Euro netto zu Buche. Gut, dass die Serienausstattung des Tucson Plug-in-Hybrid bereits umfangreich ist. Ohne Aufpreis an Bord sind beispielsweise: 19-Zoll-Felgen, 8-Zoll-Touchscreen inklusive Apple CarPlay und Android Auto, digitales Cockpit mit 10,25 Zoll-Display, Zwei-Zonen-Klimaautomatik, Lederlenkrad, Spurhalteassistent Einparkhilfe , Rückfahrkamera und mehr. Diegibt der Leasingpartner mitan.