Beide SUVs schalten ihre Gänge automatisch, beide bieten nach WLTP-Laborprüfung ungefährim elektrischen Fahrmodus. Wer besser ist? Klärt unser Vergleichstest in der Klasse der. Das größere und gleichzeitig belastbarere Auto kommt aus Korea. Derfühlt sich nicht nur etwas luftiger an, speziell im Fond steht mehr Raum zur Verfügung. Diesind angenehm ausgeformt und gepolstert, hinten kommt man zudem entspannter ins Auto hinein. Einzig beim Themahinkt der Tucson hinterher, hier stützen die im Lehnenbereich straffer gebauten Vordersitze des Cupra angenehmer.

Außerdem schluckt der Hyundai mehr Gepäck als der Cupra und trägt mit der um über 100 Kilo höheren Zuladung auch größere Lasten. Gleichzeitig läuft der Tucson leiser als der Formentor.

Der leichtere Cupra hat etwas weniger Benzindurst, dafür nippt der Hyundai sparsamer aus seinem Akku. ©Olaf Itrich / AUTO BILD

Speziellbei höheren Tempi gelangen gedämpfter in den Innenraum. Seine Passagiere verwöhnt derzudem über dieund mehr Ausstattung – so ist zum Beispiel eine Sitzheizung (für die Vordersitze) serienmäßig eingebaut. Derhält mit mehr Leben in der Bude dagegen. Das viel leichtere Auto ankert beherzter, lässt sich, läuft auch auf schlechten Straßenseinen Radien hinterher. Überhaupt fühlt sich der Formentor wacher an, schon sein Motor vermittelt ein sportlicheres und kräftigeres Gefühl – trotz immerhin. Der Cupra sprintet sogar schneller als der Hyundai und hakt Überholmanöver spritziger ab.