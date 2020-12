Platz 1 mit 568 von 800 Punkten: VW Tiguan 1.4 eHybrid OPF. Geräumiger Alleskönner für Familie und Freizeit, Hybridantrieb angenehm unauffällig.

Platz 2 mit 516 von 800 Punkten: Peugeot 3008 225 e-EAT8. Sympathisches SUV mit eigenem Charakter, in Sachen Komfort mit Luft nach oben.



Platz 3 mit 515 von 800 Punkten: Volvo XC40 T5 Recharge. Stylisher Schwede, dem es aber an Platz und Fahrwerks-Feinschliff mangelt.



Ein dreifaches Hoch auf das SUV. Die hohe Sitzposition schont den Rücken, die variable Einrichtung erweitert das Einsatzgebiet – und immer öfter sorgt einfür friedliche Elektro-Freude, was die Absatzzahlen weiter steigen lässt. Die Sache mit dem Strom versucht nun auchbeim. Rund 60.000-mal dürfte der Wolfsburger 2020 ein neues Zuhause gefunden haben. Und wir legen uns fest: Den Bestseller wird auch im nächsten Jahr kein anderer Hochsitz überflügeln. Unter anderem, weil VW sein Kompakt-SUV nicht nur überarbeitet hat, sondern ihn jetzt eben auch als Hybrid mit Stecker anbietet. Wer ihn alsfährt, muss also monatlich nur noch 0,5 Prozent statt wie bisher 1 Prozent vom Neupreis versteuern. Das ist für viele Fahrer des VW-SUVs wichtig, denn bereits heute sind zwei von drei Tiguan auf einen gewerblichen Halter zugelassen.

Und die Konkurrenz? Versucht dagegenzuhalten. So wie Volvo mit dem. Bei der Systemleistung drängeln die Schweden mitnach vorn, begrenzen die Höchstgeschwindigkeit allerdings gleichzeitig auf. Ein Schachzug, der womöglich perfekt in die reale Welt mit ständigen Staus und sich abzeichnendempasst. Aus Frankreich rollt deran den Start. Auch er ist frisch geliftet, gibt sich mitaber zumindest auf dem Papier am zurückhaltendsten. Fast genau dazwischen parkt der, dem VW als Gesamtleistungbescheinigt und der mitden stärkstenin diesem Vergleich an den Start bringt. Klingt nach einem spannenden Dreikampf.