Von Reichweitenangst ist oft die Rede, wenn Vielfahrer über Elektroautos sprechen. Eines vorweg: Beide Kandidaten in diesem Vergleich – Kia EV6 und VW ID.5 GTX – schafften im Test ordentliche Werte, der Kia kam auf 390 Kilometer, der VW auf 365. Doch die Reichweite ist natürlich nicht das Einzige, worauf E-Auto-Käufer schauen sollten – aber der Reihe nach.

Wer im hartkunststofflastigen VW Platz nimmt, schaut gern gleich noch mal auf die Rechnung – um den Testwagenpreis von 65.000 Euro wirklich glauben zu können.

Im Kia wirken Materialwahl und Verarbeitung solider, vor allem im Fond. Die Koreaner haben den langen Radstand und die 1,88 Meter Breite des stattlichen EV6 genutzt und ihm einen Fond-Fußraum mitgegeben, in dem man ein Fußballspiel austragen könnte. Leider sitzen die hinteren Passagiere nur auf 33 Zentimeter Höhe über dem Boden, also arg tief. Für Menschen mit langen Beinen heißt das: Knie fast auf Brusthöhe.

Der Arbeitsplatz des ID.5 lenkt stärker ab. Die Slider für Lautstärke und Temperatur tun irgendwie nie exakt das, was wir erwarten.

Der Kofferraum im VW schluckt mit 549 bis maximal 1561 Liter spürbar mehr als der im EV6, hier sind es 490 bis 1300 Liter. Und der Kia leistet sich eine Detailschwäche: Die Verzurrösen sind aus Kunststoff und an der Innenverkleidung befestigt – beim VW sind sie aus Metall und am Blech befestigt.

Kia hat die Bedienung konventionell gestaltet, mit vielen physisch vorhandenen Knöpfen, schönen, gut ablesbaren Instrumenten und logischen Multimedia-Menüs. Klappt gut. So lässt sich etwa der Dimmer ohne jede Sucherei in irgendwelchen Menüs einstellen.

Doch perfekt ist auch das Kia-Cockpit nicht: Die Bedienleiste ist mit Heizung/Klima und Navi doppelt belegt, per Taste umschaltbar. Wer hier irgendetwas sucht oder einstellen will, legt dabei gern die Hand ab – und schaltet mit dem Handballen versehentlich die Sitzheizung ein. Im Hochsommer.

Brachial: Der Kia EV6 geht in 5,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Da wird Beifahrern schnell mal übel.

Kein Vergleich aber mit dem ID.5. Hier ist es weit gewöhnungsbedürftiger, hier sind viele Funktionen im Touchscreen in der Mitte zusammengefasst, die Menüs unübersichtlich und schlecht strukturiert.

Dazu kommen die seltsamen Sensorfelder – Slider – für Temperatur und Lautstärke. Die machen uns schnell nervös: Nie tun sie exakt das, was man will, und der Laut/leise-Slider ist auch noch unbeleuchtet und erfordert Hinsehen. Fortschritt ist das nicht.

Sogar den Startknopf hat VW noch abgeschafft. Schlüssel in der Tasche reicht, Platz nehmen, Bremse treten. Fahrstufe D einlegen, und er summt los.

Der Kia EV6 lässt sich konventionell via Startknopf wecken – und gibt in diesem Vergleich den Sportler. Der drehmomentstarke Stromer (605 Nm) tritt uns beim Beschleunigen heftig ins Kreuz, die zwei E-Motoren reißen das 2,1 Tonnen schwere Gefährt – der VW wiegt sogar 2275 Kilogramm – in sehr schlanken 5,2 Sekunden von null auf 100 km/h. Das geschieht mit derartiger Wucht, dass Beifahrern schnell mal übel wird. Und es verführt – die Versicherungstarife sind entsprechend hoch.