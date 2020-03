AUTO BILD schätzt, dass die Preise bei 38.000 Euro beginnen werden.

Kia hat den neuen Sorento vorgestellt. In der vierten Generation bietet das SUV mehr Platz, hat mehr Assistenten und ein neues Infotainment an Bord und kommt erstmals als Hybrid. Der Marktstart ist für das dritte Quartal 2020 geplant, Ende 2020 will man aber noch einen Plug-in-Hybrid nachreichen.

Neuer Tigernose-Grill

Das Heck ist zerklüfteter als beim Vorgänger, der Modellname ist in einzelnen Buchstaben angebracht. An der Front erhält der Kia eine neue Ausbaustufe des "Tiger-Nose"-Grills. Die Scheinwerfer wachsen aus dem Kühlergrill hinaus und erhalten je drei Leuchtelemente für das LED-Tagfahrlicht. Die Kühlermaske ist mit Chrom umrandet, die Frontschürze trägt einen großen Lufteinlass und angedeutete Flügel. Das Heck der vierten Sorento-Generation ist mit vielen Sicken und Kanten modelliert. Die Rückleuchten ragen in die Fahrzeugseite und werden durch einen Steg in Wagenfarbe zweigeteilt. Unterhalb des Nummernschildes trägt der Kia einen Sorento-Schriftzug. Hier geht's zu den Angeboten Gebrauchte Sorento mit Garantie Was man auf den ersten Blick erkennen kann: Der Sorento wird deutlich kantiger als bisher.

Der Sorento wächst

Dank der neuen Midsize-SUV-Plattform wächst der Sorento außerdem in alle Richtungen. In der Länge streckt er sich um 10 Millimeter auf 4,81 Meter, der Radstand legt um 35 Millimeter auf 2,82 Meter zu. Mit 1,90 Meter ist die neue Generation 10 Millimeter breiter als bisher, in der Höhe legt der Sorento ebenso viel zu und misst nun gute 1,70 Meter. Ordentlich Zuwachs gibt es beim Kofferraumvolumen: In die Variante mit fünf Sitzen passen nun bis zu 910 Liter, bisher waren es 660 Liter.

Virtuelle Sitzprobe im Sorento

Auf Wunsch ist das Lenkrad im neuen Kia Sorento zweifarbig bezogen. Das Cockpit wirkt geräumig und hochwertig. Der neue Sorento erhält auch ein neues Infotainment-System. Hierzu gehört ein 13,2 Zoll großes, volldigitales Kombiinstrument und ein 10,25-Zoll-Touchscreen. Die Zierelemente erscheinen in robustem Chrom. Da bekommt man Lust, anzufassen. Besonders die massiven Kippschalter für Temperatur und Sitzheizung in der Mittelkonsole verleiten zum Berühren. Vorbildlich sind die drei USB-Anschlüsse in der verschließbaren großen Ablageschale. Smartphone laden oder mit dem Infotainmentsystem verbinden, für Fahrer und Beifahrer ohne Streit möglich. Eine Sitzprobe im Kia Sorento ist längst überfällig, fällt aber aufgrund der Corona-Krise aus. Statt Studiotermin gibt es eine detailreiche Ansicht des Innenraums, den der AUTO BILD-Redakteur virenfrei über VR-Brille im Homeoffice erkunden konnte. Riechen, Schmecken und Haptik kann die 360-Grad-Ansicht nicht leisten, aber trotzdem gibt es ein paar neue Erkenntnisse zum Innenraum des Sorento.

Auch im Fond sind zahlreiche USB-Anschlüsse untergebracht: jeweils einer in den Rücksitzlehnen der Vordersitze, offenbar für Tablets, die an den Kopfstützen angebracht werden können, und zwei weitere unter den Luftausströmern im Fond zum Laden. Um den Gästen noch mehr Komfort zu bieten, hat Kia in den hinteren Türen je einen Cupholder eingebaut. Richtig luxuriös wird es in der dritten Sitzreihe! Dort haben die Passagiere sogar ein eigenes Klimabedienteil neben dem Lüfter. Gibt es überhaupt einen Siebensitzer, der das anbietet? Gewöhnlicher sind da schon Annehmlichkeiten wie Ablagefächer und Cupholder.

Fazit von Robin Hornig: Wenn die Eindrücke nicht täuschen, so macht der Kia Sorento im Vergleich zum Vorgänger bei Qualität und Komfort einen großen Schritt nach vorne!



Sorento parkt selbst ein

Mit zehn Lackfarben, Rädern zwischen 17 und 20 Zoll und verschiedensten Bezügen, von Stoff bis Nappaleder, dürfte sich der Sorento ordentlich personalisieren lassen. Außerdem gibt es einen neuen Fahrmodus für die Allradversionen. Das "Terrain Mode"-System soll für bessere Traktion auf schlammigem, sandigem oder verschneitem Untergrund sorgen, indem es das ESP und die Verteilung des Drehmoments an alle vier Räder kontrolliert sowie die Schaltzeiten des Getriebes anpasst.

Dank Stauassistent kann das SUV jetzt bei bis zu 180 km/h teilautonom fahren. Mit dem Stauassistenten bietet der Sorento jetzt beispielsweise die Möglichkeit, teilautonom mit bis zu 180 km/h zu fahren. Das System hält die Spur, orientiert sich am vorausfahrenden Verkehr und übernimmt das Beschleunigen, Bremsen und Lenken. Die Hände müssen aber natürlich am Lenkrad bleiben. Außerdem ist das SUV der erste Kia bei uns, der selbstständig einparken kann. Der automatische Parkassistent Plus wird über den Schlüsselanhänger gestartet, sodass man vorher aussteigen kann und sich das Auto anschließend allein in die Lücke manövriert. Bei den Assistenten hat Kia ordentlich aufgerüstet.

Auch als Hybrid