Der Plug-in-Hybrid bekommt spezielle Anzeigen fürs digitale Cockpit und das Infotainment.

Von außen ist der Sorento erst auf den zweiten Blick als Plug-in-Hybrid zu erkennen. Lediglich der Ladeanschluss auf der Beifahrerseite und Badges mit der Aufschrift "eco plug-in" weisen ihn als solchen aus. Im digitalen Cockpit gibt's neue Grafiken und Diagramme, die beispielsweise den Ladezustand der Batterie anzeigen. Das Infotainment zeigt im Sorento Plug-in-Hybrid natürlich auch Ladestationen in der Nähe an. Die Elektrifizierung geht außerdem nicht zulasten des Kofferraumvolumens: Weil alle Komponenten im Fahrzeugboden untergebracht sind, passen in den fünfsitzigen Sorento immer noch 898 Liter, beim Siebensitzer fasst der Kofferraum 175 Liter (jeweils bis zur Fensterunterkante). Beim reinen Verbrenner sind es 910 und 187 Liter, also marginal mehr.Davon geht aber noch der Umweltbonus ab.