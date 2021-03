neuen Sorento hat Kia vieles richtig gemacht und gleich zum Marktstart das Goldene Lenkrad 2020 abgeräumt. Die Abmessungen sind in der vierten Generation deutlich gewachsen. 4,81 Meter Länge und 1,90 Meter Breite bei 2,82 Meter Radstand bedeuten jetzt Platz für eine optionale dritte Sitzreihe. Außerdem bietet 265 PS Systemleistung besetzt der Sorento mit Stecker gleich den Leistungs-Spitzenplatz aller Antriebsvarianten. Normalerweise liegt die UVP des Plug-in-Hybriden bei mindestens 53.940 Euro. Aktuell lässt sich hier aber kräftig sparen. Bei carwow.de gibt es den Kia Sorento PHEV mit bis zu 16.202 Euro Rabatt! Mit demvieles richtig gemacht und gleich zum MarktstartDiesind in der vierten Generation deutlich gewachsen. 4,81 Meter Länge und 1,90 Meter Breite bei 2,82 Meter Radstand bedeuten jetzt Platz für eine optionale dritte Sitzreihe. Außerdem bietet Kia das große SUV erstmals mit Plug-in-Hybrid an. Mitbesetzt der Sorento mit Stecker gleich den Leistungs-Spitzenplatz aller Antriebsvarianten. Normalerweise liegt die UVP des Plug-in-Hybriden bei mindestens 53.940 Euro. Aktuell lässt sich hier aber kräftig sparen.

Die Antriebseinheit des Sorento Plug-in-Hybrid setzt sich zusammen aus einem 1,6-Liter-Turbobenziner und einem E-Motor. Die Systemwerte liegen bei 265 PS und 350 Nm Drehmoment., Allrad und Sechsgang-Automatik sind Serie. Die Anhängelast des PHEV liegt bei 1650 Kilogramm. Bei voller 13,8-kWh-Batterie soll die elektrische Reichweite bei 54 Kilometer nach WLTP liegen. Den Durchschnittsverbrauch gibt Kia mit 1,6 Liter auf 100 Kilometer an, wobei dieser Wert in der Realität nie erreicht werden dürfte. Bei den Ausstattungen stehen die drei Linien "Vision", "Spirit" und "Platinum" zur Wahl, wobei die Top-Ausstattung so ziemlich alles auffährt, was man sich wünschen kann. So zählen ein beheizbares Lenkrad, Head-up-Display, Induktionsladung für Smartphones und eine Bose-Soundanlage zu den Nettigkeiten. Sicherheitstechnisch sind unter Anderem Autobahn- und Stauassistent, Frontkollisions- und Querverkehrswarner an Bord.

Preis schon ab 40.024 Euro