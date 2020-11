D as Goldene Lenkrad hat – na klar – einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Die ersten Sieger, so lesen wir, hießen 1976 Ford Fiesta, Audi 100 und BMW 633 CSi. Alle drei Hersteller gewinnen in diesem Jahr wieder Gold. Doch sonst ist (fast) alles anders. Die 44. Ausgabe des wichtigsten Autopreises Europas wird zum AHA-Erlebnis – Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Corona führt Regie beim Finale auf dem Goldkurs in der Lausitz.

14-köpfige Jury um Kai Pflaume & Co.

Die DGL-Jury 2020 (v. l.): Felix von der Laden (YouTuber), Daniel Abt (Rennfahrer), Friedhelm Schwicker (DEKRA-Ingenieur), Sidney Hoffmann (TV-Moderator), Hans-Joachim Stuck (Rennfahrer), Lina van de Mars (TV-Moderatorin), Joachim Winkelhock (Rennfahrer), Andreas May (AUTO BILD), Tom Drechsler (Chefredakteur AUTO BILD), Kai Pflaume (TV-Moderator), Michael Stoschek (Unternehmer), Robin Hornig (AUTO BILD), Damiaan Hage (AUTO WEEK) und Steve Fowler (AUTO EXPRESS) Von den 24 Finalisten hat in diesem Jahr schon mehr als die Hälfte einen Kabelanschluss. Okay, das macht die Sache für die 14-köpfige Jury komplizierter? Nein, interessanter! Denn vor genau dieser Denkaufgabe stehen doch ab jetzt alle Käufer: Diesel, Benzin, Hybrid, Elektro – was treibt uns denn nun am besten an? Das Goldene Lenkrad weiß es. Bald schon nachzulesen auf Wikipedia.

Die Sieger des Goldenen Lenkrads 2020

Die Hersteller folgender Modelle dürfen sich über die wichtigste Auszeichnung der Branche freuen: