Kia Stonic: 100.000-Kilometer-Dauertest

E

Technische Daten Motor Dreizylinder, Turbo, vorn quer Hubraum 998 ccm Leistung 88 kW (120 PS) bei 6000/min max. Drehmoment 172 Nm bei 1500/min Antrieb Vorderradantrieb/Sechsganggetriebe Leergewicht 1178 kg Zuladung 462 kg Kofferraum 352-1155 l Spitze 185 km/h Verbrauch/Abgas 5,2 l S (EU-Mix), CO2 115 g/km, WLTP 6,1 l/138 g

s gibt Vorbehalte gegen gewisse Fahrzeuge bei meinen Testkollegen. Großvolumige Acht­- und Mehrzylinder zaubern beseeltes Grinsen auf die Gesichter. Kleinwagen mit schmalbrüstigem Dreizylinder wandeln ihre Mienen Richtung Zahnarztbesuch. So wurde auch die Ankunft des floridagelben Kia Stonic in der AUTO BILD-­Tiefgarage im Juli 2018 ein bisschen zu wenig enthusiastisch erwartet.Toll. Zudem ziemlich unbekannt. Gerade einmal gut 20.000 Stonic wurden in Deutschland seit 2017 zugelassen. Aber bereits die ersten Seiten im Fahrtenbuch dokumentieren ein Umdenken.Neuheiten­-Redakteur Peter Fischer findet: "Crossover-Optik nicht übertrieben, bequem und für die Klasse geräumig." AUTO BILD KLASSIK­-Chef Henning Hinze urteilt:Auch in der Chefredaktion macht der Koreaner Furore. Tomas Hirschberger nach 1000 Kilometern: "Der Bursche bringt ja richtig Spaß. Derist zwar zunächst sehr präsent, aber die Kraftentfaltung ist prima." Das nennt man wohl einen perfekten Start. Applaus.