Überin einem Landy? Da hätte sich in den 70er-Jahren, als der erste Land Rover Serie III mit V8-Motor erschien, jeder an die Stirn getippt. Denn dessen 3,5-Liter-Vergasermotor brachte es gerade mal auf 91 PS. Jetzt bekommt der– wie ihn Fans der Marke inzwischen nennen, um ihn vom klassischen Landy zu unterscheiden – einen. Denn der Erfolg derbeweist: Es gibt Leute, dieder Ü-500-Klasse für teuer Geld kaufen. Auch wenn es sich nicht um Sportwagen handelt, nicht einmal um SUVs, sondern um echte Geländegänger.

So lag es nah, denunter die Defender-Haube zu zwängen. Und das nicht nur beim langen Viertürer namens One Ten (110), sondern auch beim kurzen Ninety (90). Erstaunlicherweise wirkt der, wie ihn die Preisliste ausweist,. Die Briten haben nicht einfach nur den dicken Motor ins Auto gepackt, sondern auch. Stärkere Stabilisatoren, straffere Dämpfer und einereduzieren Seitenneigung und Aufbaubewegungen bei flotter Kurvenfahrt; die Lenkung bemüht sich erkennbar um festes Feedback und direktere Lenkreaktion als in den anderen Defender-Versionen. Trotzist die Art, wie der Kompressor-V8 die Bewegungen des Gasfußes in Beschleunigung umsetzt, ein Erlebnis – auch akustisch.