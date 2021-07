S

eit über 70 Jahren werden die Pick-ups der F-Serie vom Hersteller Ford gebaut – und haben sich in all den Jahren zu einem echten Verkaufsschlager entwickelt. Der günstige Anschaffungspreis, die Zuverlässigkeit und vor allen Dingen die Funktionalität haben die Kunden so begeistert, dass die Pick-ups lange Jahre zu den meist verkauften Autos weltweit gehörten. Und dieser Ikone hat nun auch der dänische Spielzeugkonzern Lego ein Denkmal gesetzt: Ab dem 1. Oktober 2021 gibt es den Lego-Technic-Bausatz eines 2021er Ford F-150 Raptor und kann jetzt schon im Lego-Shop vorbestellt werden. AUTO BILD hat alle Details!