Lidl-Angebot: CTEK Ladegerät und Autozubehör

A b Donnerstag (30. September) hat der Discounter Lidl nützliches Autozubehör zu günstigen Preisen im Angebot, die für die kommende, dunkle Jahreszeit nützlich sein könnten. So gibt es neben einer Akku-Auto-Taschenlampe auch ein Lade- und Erhaltungsgerät von CTEK. AUTO BILD hat alle Infos für Sie!

Für alle Oldtimer-, Cabrio- oder Wohnmobilbesitzer, die ihr Schätzchen im Winter einmotten, könnte das Lade- und Erhaltungsgerät CT5 Time to Go der schwedischen Firma CTEK interessant sein. Zwischen drei Lade- und Erhaltungsprogrammen kann gewählt werden, das Gerät zeigt zudem die verbleibenden Stunden Ladezeit an. AUTO BILD hat das CTEK CT5 Time to Go im Ladegeräte-Test 2021 geprüft. Als Testsieger schnitt es mit der Note "sehr gut" ab. Besonders interessant für tiefenentladene Batterien: Das Ladegerät bietet auch einen Rekonditionierungsmodus, der bereits beschädigte Batterien durch Spannungsspitzen wieder reparieren kann. Statt für 89,99 Euro (UVP) ist das Ladegerät ab Donnerstag bei Lidl für 69,99 Euro erhältlich.