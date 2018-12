chon im Januar 2019 präsentiert Mercedes den neuen CLA . Kein Wunder, dass sich auch die hauseigene Sportabteilung AMG bereits in den letzten Zügen befindet, was die schärferen Variante betrifft: Denn mit der neuen CLA-Generation wird esgeben. Die AUTO BILD-Erlkönigjäger haben beide Versionen auf Testfahrt fotografiert – und sie wirken

Unter der Tarnfolie blitzt bereits der gelbe Serienlack hervor.



Ein Indiz für das fortgeschrittene Entwicklungsstadium ist, dass beide Autos bereits unter der Tarnfolie mit einer serienmäßigen Farbe lackiert sind. Das ist beispielsweise an den nicht abgeklebten Türgriffen zu sehen. Beim CLA 45 scheint es dasselbe Gelb zu sein, mit dem sich auch der A 35 bei seiner Premiere gezeigt hatte. Der schwächere CLA 35 dagegen scheint in einem unauffälligeren Silbergrau lackiert zu sein.lassen sich die beiden Modelle vor allem am Heck. Während der stärkere 45er vier Endrohre zur Schau stellt, besitzt der 35er lediglich zwei. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass auch der Grill, die Schürzen und auch die Scheinwerfer unterschiedlich gestaltet sind. Diedes neuen Mercedes-AMG CLA 35 und des CLA 45 könnte bereits auf dem(7. bis 17. März 2019) stattfinden.