ing-Rekord für: Derist dasauf der Nordschleife . Entwicklungs-Ingenieur Demian Schaffert steuerte dasstarke, viertürige Coupé inüber dielange Strecke, die seit 2019 alsgilt. Damit holte er den Rekord für ein Oberklasse-Fahrzeug zurück nach Affalterbach.Laut Angaben von Mercedes wurden am Autovorgenommen. Aus Sicherheitsgründen gab es einenfür den Fahrer. Die, die auf der Rekordrunde am Auto montiert waren, kann dagegen jeder Kunde für seinen GT 63 S 4Maticordern. Das Gleiche gilt für das, das die Stabilität bei hoher Geschwindigkeit erhöhen und den Cw-Wert des Fahrzeugs reduzieren soll.

Der schnelle Ingenieur und sein Baby: Hier posiert Demian Schaffert neben dem GT 63 S 4Matic. ©Daimler AG

Mercedes schreibt die schnelle Runde unter anderem der(kontrollierte Bewegungsfreiheit der Radaufhängung) des schnellen Coupés zu. Der, die, das elektronischan der Hinterachse und dassind serienmäßig. Letzteres Programm nutzt nach Angabe des Herstellers in der Einstellung "Master" alle Möglichkeiten des vollvariablen Allradantriebs aus und kombiniert sie intelligent mit dem Können des blitzschnell ansteuerbaren Sperrdifferenzials. Dazu strafft das verbautegezielt dieund lässt diedirekter ansprechen.Das gab Demian Schaffert die Möglichkeit, beimaximal schnell zu sein. Zusätzlich zur fahrerischen Herausforderung, die die Nordschleife an sich darstellt, hatte der Ingenieur am Tag seiner Fahrt nämlich mit dervon rund sieben Grad, einervon knapp zehn Grad undauf seiner Runde zu kämpfen. Bei einerwird die Nordschleife nach einemeinmal komplett umrundet. Für die Anerkennung der Rundenzeit wird sowohl derals auch dervon einem unabhängigen Notar beglaubigt. Die Fahrzeugklassen wie Oberklasse werden nach den offiziellen Kategorien des Kraftfahrzeug-Bundesamtes (KBA) sortiert.