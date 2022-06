Mercedes

Preise rauf, Stückzahl runter – Das scheint Mercedes neue Strategie für ihre Modell-Palette zu sein. Denn die Schwaben haben großes vor. Auf einer Veranstaltung in Südfrankreich gab-Boss Ola Källenius die neue Richtung der Marke bekannt, und die geht stark in Richtung Luxus. Dabei wird das Produktportfolio in drei Kategorien aufgeteilt, Entry Luxury, Core Luxury und Top-End Luxury. Dabei sind mehr als 75 Prozent der Investitionen für die oberen beiden Segmente vorgesehen.