Mercedes-Benz C 220 Avantgarde BE AMG-Line, Diesel

Mercedes-Benz C 220 Avantgarde BE, Diesel

Mercedes-Benz C 180 BE T Avantgarde Spiegel, Benzin

Mercedes-Benz C 220 Classic Edition BE PREMIUM-PAKET, Diesel

Mercedes-Benz C 220 T Edition C, Diesel

Mercedes-Benz C 220 Avantgarde BE AMG-Line, Diesel

Mercedes-Benz C 220 Avantgarde BE, Diesel

Mercedes-Benz C 180 BE T Avantgarde Spiegel, Benzin

Mercedes-Benz C 220 Classic Edition BE PREMIUM-PAKET, Diesel

Mercedes-Benz C 220 T Edition C, Diesel

Vom Heck ist nicht viel zu erkennen. Hier dürften sich aber geteilte Rückleuchten befinden. ©Carpix

sind für das Gepäckabteil im Gespräch, das wären satte 70 Liter mehr als beim Vorgänger. Der Kombi könnte außerdem einemit Höherlegung, Allradantrieb und Luftfederung erhalten und so in den Wettstreit mit dem Audi A4 allroad ( zum Test ) gehen. Der Innenraum wird dem Vernehmen nach komplett digital sein und sich an der Studie EQS sowie an der neuen S-Klasse orientieren. Dann würde ein großer Touchscreen die Mittelkonsole samt Knöpfen ersetzen.