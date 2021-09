Der Mercedes EQA ist noch recht neu auf dem Markt. Erst seit dem Frühjahr 2021 gibt es den vollelektrischen Ableger des GLA . Die Basisvariante des Elektro-SUVs, also der EQA 250,Als umfangreich ausgestattetes. Bei carwow.de wird genau dieses Modell mit ordentlichangeboten:sind drin (Stand: 21. September 2021), die aktuelle Kaufprämie für Elektroautos ist dabei schon mit eingerechnet.

Beim EQA 250 treibt ein Elektromotor mit 190 PS (140 kW) und 375 Nm die Vorderräder an. Zusammen mit einem Akku , der eine nutzbare Kapazität von 66,5 kWh hat, ermöglicht der Antrieb. An einer Schnellladestation ist der Akku in einer halben Stunde wieder zu 80 Prozent aufgeladen. Bei der ersten Fahrt hat uns der Antrieb überzeugt:, liegt satt auf der Straße, wankt nicht, federt verbindlich, lenkt akkurat.