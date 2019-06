Mercedes EQC: Design, Ausstattung, Beschleunigung

Mit dem EQC geht das erste Modell der Mercedes EQ-Familie an den Start. Hier kommen fünf Dinge, die uns gut gefallen und auch, was uns nervt!

Zehn Elektro-Modelle bis 2022! Das ist der ambitionierte Plan, den Mercedes mit seiner EQ-Modellfamilie hat. Den Anfang macht der EQC, der ab sofort zum Basispreis von 71.281 Euro beim Händler steht. Im Rahmen des ersten Tests in Oslo hat AUTO BILD das Elektro-SUV genau unter die Lupe genommen. Hier kommen fünf, die Dinge uns am EQC richtig gut gefallen und eine Sache, die noch viel Arbeit erfordert! Das ist der ambitionierte Plan, denmit seinerhat. Den Anfang macht der, der ab sofort zumvonbeim Händler steht. Im Rahmen des ersten Tests in Oslo hatdasgenau unter die Lupe genommen.

1. Der EQC ist klar als Mercedes erkennbar

Am Design des EQC scheiden sich die Geister. Aktuell voll im Trend: Durchgängiges Leuchtband am Heck. Design, für das der EQC schon viel Kritik einstecken musste. Vielen Leuten ist das Elektro-SUV zu rund, mir gefällt es. Der EQC ist klar als Mercedes zu erkennen und doch eigenständig! Durch die blauen Akzente und den sogenannten Black Panel Kühlergrill outet er sich als Elektroauto, ohne dabei wie ein Raumschiff auszusehen. Gleichzeitig ist er deutlich bulliger und futuristischer als sein Plattformbruder GLC. Vor allem mit der 1607 Euro teuren AMG Line Exterieur macht der EQC ordentlich etwas her. Los gehts mit dem, für das der EQC schon viel Kritik einstecken musste. Vielen Leuten ist das Elektro-SUV zu rund, mir gefällt es. Der EQC ist! Durch dieund den sogenanntenoutet er sich als, ohne dabei wie ein Raumschiff auszusehen. Gleichzeitig ist er deutlich bulliger und futuristischer als sein. Vor allem mit derteurenmacht der EQC ordentlich etwas her.

fast durchgängige Leuchtband an der Front wird nur an zwei Stellen kurz unterbrochen und verpasst dem EQC einen futuristischen Look. Der Twin-Blade-Kühlergrill und die filigranen 21-Zöller (1785 Euro Aufpreis) gibt es ausschließlich im Rahmen der AMG Line Exterieur. Mercedes EQC 400 4Matic (2019) zur Galerie Dasan der Front wird nur an zwei Stellen kurz unterbrochen und verpasst dem EQC einen futuristischen Look. Derund die) gibt es ausschließlich im Rahmen der AMG Line Exterieur.

2. Die aufwendige Geräuschdämmung lohnt sich

Klar, Elektroautos sind fast immer leise aber der EQC ist leise auf einem ganz neuen Level. Im Stand ist es mucksmäuschenstill – so still sogar, dass die Insassen der Lüftung auf niedrigster Stufe lauschen können. Beim Anfahren ist ein minimales Surren der beiden Elektromotoren (eATS) zu hören, das immer noch deutlich leiser als in den meisten anderen Elektroautos ist.

Mercedes EQC (2019): Test - Kommentar - SUV - Elektro Das gefällt mir gut am EQC Zur Videoseite Geräuschdämmung investiert hat. Die elektrischen Antriebsstränge sind über Gummilager an Hilfsrahmen und Karosserie entkoppelt und von speziellen Schaumstoffen und Dämmmaterialien umgeben. Zusätzlich wird der EQC serienmäßig mit geräuschdämmendem Akustikglas ausgeliefert. Bei Vollgas ist auch im EQC das typische Straßenbahn-Geräusch zu hören. Das liegt daran, dass Mercedes besonders viel Arbeit in dieinvestiert hat. Die elektrischen Antriebsstränge sind über Gummilager an Hilfsrahmen und Karosserie entkoppelt und von speziellenundumgeben. Zusätzlich wird der EQC serienmäßig mit geräuschdämmendemausgeliefert. Bei Vollgas ist auch im EQC das typische Straßenbahn-Geräusch zu hören.

3. Keine Kompromisse bei der Ausstattung

Volle Hütte auf Wunsch: Gegen Aufpreis ist im EQC fast alles zu haben, was wir aus anderen Mercedes-Modellen kennen. Ausstattung hinnehmen? Im Fall des EQC lautet die Antwort ganz klar: Nein! Was die Extras angeht, ist der EQC ein echter Mercedes. Gegen teilweise nicht zu knappe Aufpreise ist quasi alles Bord, was das Herz begehrt. Hier ein kleiner Auszug der Ausstattungsliste: AMG Line Exterieur (1607 Euro), AMG Line Interieur (1083 Euro), elektrische Sitze mit Memory-Funktion (1309 Euro), Sitzklimatisierung (1285 Euro), Burmester-Soundsystem (1012 Euro), Fahrerassistenzpaket (2297 Euro) und noch deutlich mehr. Das unterstreicht: Beim EQC muss keiner bei der Ausstattung Kompromisse eingehen. Mercedes EQ-Modelle im Überblick zur Galerie Ein viel diskutierter Punkt bei Elektroautos: Müssen Kunden Einschränkungen in punctohinnehmen? Im Fall des EQC lautet die Antwort ganz klar: Nein! Was die Extras angeht, ist der EQC ein echter Mercedes. Gegen teilweise nicht zu knappe Aufpreise ist quasi alles Bord, was das Herz begehrt. Hier ein kleiner Auszug der Ausstattungsliste:und noch deutlich mehr. Das unterstreicht: Beim EQC muss keiner bei der Ausstattung Kompromisse eingehen.

4. Fahrassistenzpaket harmoniert perfekt mit dem EQC

Fahrassistenzpaket im EQC überzeugt! Mit nur einem Tastenklick am Lenkrad hält der EQC den Abstand, die Spur, die Geschwindigkeit und bremst am Ortseingang automatisch auf die 2297 Euro teure Fahrassistenz-Paket harmoniert perfekt mit dem elektrischen EQC und unterstützt den Fahrer bestmöglich. Dasim EQC überzeugt! Mit nur einem Tastenklick am Lenkrad hält der EQCund bremst am Ortseingang automatisch auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit herunter, bevor er am Ortsende automatisch wieder beschleunigt. Dasteureharmoniert perfekt mit dem elektrischen EQC und unterstützt den Fahrer bestmöglich.

5. Beschleunigung top, Höchstgeschwindigkeit Flop

5,1 Sekunden auf 100 km/h sind ein ordentlicher Wert für ein SUV, das leer 2495 Kilo wiegt. sofort anliegenden Drehmoment extrem schnell beschleunigen, ist kein Geheimnis mehr. Da ist auch der 408 PS starke EQC keine Ausnahme. Trotz des hohen Leergewichts von 2495 Kilo liegen 100 km/h nach nur 5,1 Sekunden an. Vor allem das erste Ansprechen und der Sprint auf 50 km/h sind – gepaart mit der fast geräuschlosen Beschleunigung – beeindruckend. Dass Elektroautos aufgrund der hohen Leistung in Kombination mit demextrem schnell beschleunigen, ist kein Geheimnis mehr. Da ist auch derstarke EQC keine Ausnahme. Trotz des hohen Leergewichts vonliegennach nuran. Vor allem das erste Ansprechen und der Sprint auf 50 km/h sind – gepaart mit der fast geräuschlosen Beschleunigung – beeindruckend.

Ein Problem eint allerdings fast alle Elektroautos: Topspeed ist nicht gerade eine Parade-Disziplin und so ist auch der EQC aus Rücksicht auf Akkus und Reichweite bei 180 km/h abgeregelt.

Die Probleme heißen Reichweite und Ladedauer

Schnellladen klappt in 40 Minuten. Allerdings waren Bis Ende 2018 europaweit gerade mal Stationen an 45 Standorten bereit. Reichweite. Die gibt Mercedes beim EQC verwirrenderweise nach dem alten Messverfahren NEFZ mit 445 bis 471 Kilometern an. Nach WLTP schrumpft diese dann auf rund 390 bis 410 Kilometer bei einem angegeben 22,2 kWh pro 100 Kilometer. Im ersten Test konnte AUTO BILD das Elektro-SUV ausgiebig testen: Ohne größere Einschränkungen sind im normalen gute 300 Kilometer Reichweite realistisch. Hoher Vollgas-Anteil und ständiges Beschleunigen geht natürlich auf die. Die gibt Mercedes beim EQC verwirrenderweise nach dem alten Messverfahrenmitan. Nachschrumpft diese dann auf rundbei einem angegeben Verbrauch vonIm ersten Test konnte AUTO BILD das Elektro-SUV ausgiebig testen: Ohne größere Einschränkungen sind im normalen Verkehr