SUV

Design

Eine große Überraschung ist der Look des EQSnicht. Denn nicht nur der Name orientiert sich stark an der bereits bekannten E-Limousine von Mercedes , sondern auch das. An der Front tragen beide den EQ-Grill mit großem angedeuteten Kühler und integrierten Scheinwerfern, ein Leuchtenband bildet den Abschluss zur Fronthaube.