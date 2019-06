K

Bei dem aufpreispflichtigen E-Active Body Control-Fahrwerk scannt eine Kamera die Fahrbahnoberfläche und warnt das Fahrwerk bei Unebenheiten vor.

omfort steht bei dem neuen Mercedes GLS an erster Stelle. Wer hier einsteigt, möchte bequeme Sitze, souverän motorisiert über Straßen und Gelände gleiten und in den Genuss von allen modernen Assistenz- und Unterhaltungssystemen kommen.Der Fahrersitz ist gemütlich wie eine teure Couch, lässt aber nicht den nötigenvermissen. DasAirmatic mit adaptiver Dämpferverstellung kaschiert Unebenheiten und Bodenwellen. Dazu wurde die Lagerung der Radaufhängungen verbessert, um einen möglichst hohen Schwingungskomfort zu erreichen. Das lässt den GLS aber nicht wie eine Sänfte hin- und herschaukeln.sind bei demin kaum einer Fahrsituation auszumachen. Es ist schon bemerkenswert, welcher Fortschritt da in den letzten Jahren bei den Fullsize-SUVs gemacht wurde. Selbst dieschickt den GLS zügig in die gewünschte Position.Wer noch mehr Fahrkomfort will, kann zumfür 7735 Euro greifen. Ein an die Luftfederung gekoppeltes System, dass die Feder- und Dämpferkräfte an jedem Rad individuell regeln kann. Ist der GLS außerdem mit einer Stereo-Multi-Purpose-Kamera ausgestattet, wird Road Surface Scan möglich. Dabei scannt die Kamera die Fahrbahnoberfläche und warnt das Fahrwerk vor Bodenwellen, gibt ihm Vorbereitungszeit, sie auszugleichen.